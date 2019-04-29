Новосибирец собрал маленький вездеход для езды по густой грязи

На его постройку сибиряк потратил чуть меньше 100 тысяч

Новосибирец Виктор Постников собрал прототип бюджетного вездехода с хорошей проходимостью — на его постройку он потратил чуть меньше 100 тысяч.







Как рассказал корреспонденту НГС автоэлектрик Виктор Постников, собирать машину он начал ещё в ноябре прошлого года, но первые испытания прошли только на прошедших выходных, в субботу. Вездеходу решили дать название «Бульдог».





Технику вывезли к залитым лугам в посёлке 8 Марта, где устроили ей первое ходовое испытание. Видео об этом опубликовал у себя на странице общественник Алексей Носов. По словам Виктора Постникова, основное отличие его вездехода в низкой себестоимости в совокупности с простотой, надёжностью и хорошей проходимостью.





«Это то, что мне больше всего нравится в гусеничной технике. Я самоучка, просто автоэлектриком работаю и привык решать задачи какие-то сложные. Держать схемы в голове и так далее.







Мне нравится создавать серьёзную машину. Позади, знаете, снегоходы, небольшие мотоциклы. Сейчас стоит двигатель на 15 лошадиных сил. Он справляется с работой, но с трудом.







Я бы хотел покрепче двигатель туда, есть уже 24 лошади дизель, но всё решают финансы», — пояснил Постников.











Он отметил, что это лишь первая модель и в планах доработать её. «Ему тяжело поворачиваться. <...> Когда грязь густая, он прямо движется легко и свободно, но если нужно повернуть и на 90 градусов — это доставляет хлопоты. Я хочу, чтобы у водителя был хороший обзор, надо, чтобы свободно было, просторно, но в то же время — чтобы все двери были герметичны», — считает Виктор Постников.





Как объяснил корреспонденту НГС общественник Алексей Носов, назвав себя продюсером проекта, они поставили задачу создать самый дешёвый вездеход.





«Сейчас самый дешёвый — стоит полмиллиона рублей. Это сумма очень тяжело подъёмная. У нас есть задача построить технику, которая будет стоить вдвое дешевле, то есть 200–250 тысяч рублей.





Да, там будут применяться бюджетные технологии, решение будет спартанское, там не будет шика или лоска, но она будет работать для охотников, рыбаков, тех, кто ездит клюкву и бруснику собирать»,





— рассказал Носов.





На сборку вездехода Постников потратил чуть меньше 100 тысяч рублей. «Но предлагать такое людям ещё не получится. Это всего лишь первый выход, машина ещё не покрашена, имеет кучу правок по трансмиссии. Скорее всего, её итоговая себестоимость будет порядка 170 тысяч рублей», — считает Алексей Носов.





Новосибирцы регулярно создают необычные машины и средства передвижения. Так, например, в конце марта новосибирец Пётр Иванов создал собственную модель катамарана на поплавках, который можно собрать за 20 минут, — в этом ему помогал известный кругосветный путешественник Анатолий Кулик.





Кроме того, в Новосибирске живут видеоблогеры, ведущие канал «Гараж 54», известный своими необычными поделками на основе автомобилей. В ноябре 2018 года они построили баню на колёсах и прокатили её по парку «Берёзовая роща».