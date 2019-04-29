Новосибирец объяснил опоздание на работу Кольцом всевластия. Но его все равно оштрафовали

«Одно Кольцо, чтобы править ими всеми и моим будильником», — обвинил магию в своем опоздании повар

Сушист компании «Суши Make» опоздал на работу больше чем на час — в объяснительной он сослался на трилогию Джона Толкина «Властелин колец» и объяснил опоздание Кольцом всевластия, которое помешало его будильнику прозвенеть.







Фото объяснительной появилось сегодня в группе «Все Работы Хороши» в социальной сети «ВКонтакте». Формулировки в документе отчасти дублируют закадровый текст в самом начале первой части кинотрилогии «Братство кольца».





«Это началось, когда были выкованы Великие Кольца. Три были даны Эльфам. Бессмертным, мудрейшим и прекраснейшим среди всех живущих <…> Но они все были обмануты, как и ваш покорный слуга. Ибо было создано еще одно кольцо… <…> Одно Кольцо, чтобы править ими всеми и моим будильником 27.04.2019. Из-за чего я был вынужден совершить опоздание», — написал работник Вадим Новиков в документе на имя управляющей ООО «Первый» Светланы Шиловой.





В компании, которая занимается доставкой суши под брендом «Суши Make», подтвердили, что получали такой документ.







Повар опоздал на работу больше чем на час





«Это наш повар-сушист, делает очень хорошие роллы. Двоякая ситуация получается. Не единичный случай опоздания. Как выяснилось, очень креативный молодой человек. Правила для всех одни, соответственно есть стандарты, есть дисциплина, поэтому за сочинение получилось пять, за опоздание получилось взыскание», — рассказала корреспонденту НГС Светлана Шилова, на имя которой составлена объяснительная.





Под документом стоит резолюция — «Удержать 1000 рублей».







Повар должен был быть в офисе в 10:00, но опоздал из-за будильника.







«Я в принципе считаю, что опоздание даже на 15 минут — это серьёзно. У них есть мотивационная часть, окладная, премиальная, соответственно человек, судя по тому, что не услышал будильник, премии не хочет получать», — добавила Светлана Шилова.







Связаться с Вадимом Новиковым корреспонденту НГС не удалось.





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