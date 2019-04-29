День Победы в Новосибирске: основные события и маршрут «Бессмертного полка»

НГС рассказывает, как будут праздновать День Победы в этом году

Празднования Дня Победы начнутся 8 мая

На следующей неделе новосибирцы буду отмечать 9 Мая — НГС подготовил полную программу празднования Дня Победы.





Часть событий, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 8 мая. «8 мая в 15:00 в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые празднованию 74-й годовщины Победы», — сообщили в департаменте информационной политики мэрии.





Также вечером 8 мая, в 21:50, на Монументе Славы пройдёт молодёжная акция «Свеча памяти».





Основные мероприятия состоятся 9 мая, в частности, парад начнётся в 10:00 на площади Ленина. В нём примут участие почти 2000 военных и 58 единиц техники, в том числе танк Т-34, известный как «Новосибирский колхозник».









Также публикуем маршрут «Бессмертного полка» — колонна пройдет по традиционному маршруту от Октябрьской магистрали по Красному проспекту до Дома офицеров.





«В 10:45 начнёт своё шествие "Бессмертный полк" по следующему маршруту: от Октябрьской магистрали, затем по улице Максима Горького, Красному проспекту в сторону Дома офицеров. Во главе шествия пройдут курсанты с копией Знамени Победы. За ними — многонациональная колонна с флагами бывших республик Советского Союза», — рассказали в департаменте.









Но до 9 Мая новосибирцам ещё предстоит отметить Первомай — маршруты демонстраций можно посмотреть в этой новости.