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Скандальный актёр приехал в Новосибирск сниматься в кино

Тимур Еремеев называет себя сыном Спартака Мишулина и из-за этого судился с его семьёй

Тимур Еремеев в Новосибирске не первый раз — он принимал участие в проекте «Поезд Победы», который останавливался в Новосибирске
Тимур Еремеев в Новосибирске не первый раз — он принимал участие в проекте «Поезд Победы», который останавливался в Новосибирске

Актёр Тимур Еремеев приехал в Новосибирск для съёмок в художественном фильме о конкурсе красоты «Леди Сибири» — он сыграет возлюбленного главной героини.


«Мне показалось, что это очень хорошая команда, с хорошей атмосферой, с хорошей энергетикой. И они очень любят то, что делают, — объяснил свое решение принять участие в съемках фильма «Моника» Тимур Еремеев. — Сегодня у меня первый съемочный день, и я ощущаю себя в команде, в дружеской обстановке». Съемки с его участием продлятся до 2 мая. 


Тимур Еремеев — актёр, известный в основном по ТВ-сериалам. Также он отметился в скандалах: Еремеев доказывал в судах право называть себя сыном советского актёра Спартака Мишулина — с этим не соглашались его вдова и дочь. 


Клавдия Качусова, Елена Шкуратова и Тимур Еремеев
Клавдия Качусова, Елена Шкуратова и Тимур Еремеев


Тимур Еремеев играет Оскара — возлюбленного главной героини фильма, «принца, который появляется в нужный момент в нужное время», рассказала продюсер фильма, автор проекта «Леди Сибири» Елена Шкуратова. 


«Очень долго выбирали на главную мужскую роль и пересмотрели всех актеров непосредственно в нашем городе. Никто нам не подходил. И чисто случайно я оказалась в "Красном факеле", когда приезжал сын Спартака Мишулина Тимур Еремеев, — объяснила она. — Он мне очень понравился внешне, и поняла после спектакля, что вот он. Зацепил своей харизмой, энергетикой и по фильму он очень сильно нам подходит».


Остальные роли сыграли актёры новосибирских театров
Остальные роли сыграли актёры новосибирских театров


По её словам, полнометражный фильм «Моника» основан на реальных событиях. В основе сюжета — конкурс красоты и его обратная сторона. «Фильм именно про "Леди Сибири". Фильм о конкурсе красоты, семейных ценностях, об отношениях мужчины и женщины, о детях», — отметила продюсер фильма.


Главную героиню играет актриса театра «Красный факел» Клавдия Качусова, её мужа — ведущий актёр театра «Старый дом» Евгений Варава. По словам продюсера фильма, съемки закончатся в сентябре.


В сентябре прошлого года в Новосибирске начались съемки художественного фильма «Обыкновенный подвиг» по рассказам Михаила Зощенко.

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