У кого кулич больше: 15 забавных снимков празднования Пасхи со всей страны

Омичи замерли над полем крашеных яиц в предвкушении





Пасху встретили, яйцами побились, куличами померились — в выходные православные отметили один из самых светлых весенних праздников. Не везде, правда, он вышел весенним: в Екатеринбурге, например, верующие пробивались к гигантскому куличу сквозь настоящую январскую вьюгу под проливным снегом, а в это время в Волгограде было так жарко, что «газель» со звонницей перегрелась и заглохла, заставив крестный ход несколько минут переминаться на месте.







Фотографы Сети городских порталов по традиции собрали самые интересные фото празднования со всей страны.







Третье место в народной забаве «у кого кулич больше» достается этому мужчине из Новосибирска





На втором — кулич-гигант из Нижнего Новгорода. Ну как гигант?.. Смотрите дальше





В Екатеринбурге решили побить мировой рекорд и состряпали такой кулич, что на нем уместилась целая река со зданиями по ее берегам. Вес кулича — 3 тонны 700 килограммов





В Омске вместо гигантских куличей решили удивить верующих картиной из крашеных яиц — получилось эффектно





В Архангельске яйца катали по-взрослому — с высоких горочек





А в Тюмени крашеные яйца раскидывали прямо во время службы. Первое яйцо досталось мужчине, который сам не ожидал его поймать — посмотрите на его лицо









Еще одно фото из Архангельска. Здесь Пасху решили совместить то ли с Масленицей, то ли с Ночью Ивана Купалы — и устроили прыжки через костер. Надеемся, пожарные для юбки не понадобились





Какой праздник подмешали к Пасхе в Омске, сложно понять, но за церковью верующим раздавали узбекский плов. «Какой бы праздник у нас ни отмечали, всегда получается День города», — резюмировала редакция NGS55.RU





Крестный ход в Екатеринбурге: на пути верующим встретилась огромная лужа, но повторять чудо хождения по воде никто не решился





Этого священника в Екатеринбурге многие знают — Хафиз Баси служит в храме уже восемь лет, но неизменно привлекает внимание во время крестного хода





В Библии о запрете фото- и видеосъемки на пасхальном богослужении ничего не сказано





Все знают, что женщинам в храм положено приходить в юбке. Эта прихожанка тоже знает



