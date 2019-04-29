У кого кулич больше: 15 забавных снимков празднования Пасхи со всей страны
Фотографы Сети городских порталов сняли празднование повсюду от Новосибирска до Архангельска
Пасху встретили, яйцами побились, куличами померились — в выходные православные отметили один из самых светлых весенних праздников. Не везде, правда, он вышел весенним: в Екатеринбурге, например, верующие пробивались к гигантскому куличу сквозь настоящую январскую вьюгу под проливным снегом, а в это время в Волгограде было так жарко, что «газель» со звонницей перегрелась и заглохла, заставив крестный ход несколько минут переминаться на месте.
Фотографы Сети городских порталов по традиции собрали самые интересные фото празднования со всей страны.