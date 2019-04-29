фоторепортаж

У кого кулич больше: 15 забавных снимков празднования Пасхи со всей страны

Фотографы Сети городских порталов сняли празднование повсюду от Новосибирска до Архангельска

Омичи замерли над полем крашеных яиц в предвкушении 
Омичи замерли над полем крашеных яиц в предвкушении 


Пасху встретили, яйцами побились, куличами померились — в выходные православные отметили один из самых светлых весенних праздников. Не везде, правда, он вышел весенним: в Екатеринбурге, например, верующие пробивались к гигантскому куличу сквозь настоящую январскую вьюгу под проливным снегом, а в это время в Волгограде было так жарко, что «газель» со звонницей перегрелась и заглохла, заставив крестный ход несколько минут переминаться на месте. 


Фотографы Сети городских порталов по традиции собрали самые интересные фото празднования со всей страны. 


Третье место в народной забаве «у кого кулич больше» достается этому мужчине из Новосибирска
Третье место в народной забаве «у кого кулич больше» достается этому мужчине из Новосибирска


На втором — кулич-гигант из Нижнего Новгорода . Ну как гигант?.. Смотрите дальше
На втором — кулич-гигант из Нижнего Новгорода. Ну как гигант?.. Смотрите дальше


В Екатеринбурге решили побить мировой рекорд и состряпали такой кулич, что на нем уместилась целая река со зданиями по ее берегам . Вес кулича — 3 тонны 700 килограммов
В Екатеринбурге решили побить мировой рекорд и состряпали такой кулич, что на нем уместилась целая река со зданиями по ее берегам. Вес кулича — 3 тонны 700 килограммов


В Омске вместо гигантских куличей решили удивить верующих картиной из крашеных яиц  — получилось эффектно
В Омске вместо гигантских куличей решили удивить верующих картиной из крашеных яиц — получилось эффектно


В Архангельске яйца катали по-взрослому  — с высоких горочек 
В Архангельске яйца катали по-взрослому — с высоких горочек 


А в Тюмени крашеные яйца раскидывали прямо во время службы . Первое яйцо досталось мужчине, который сам не ожидал его поймать — посмотрите на его лицо 
А в Тюмени крашеные яйца раскидывали прямо во время службы. Первое яйцо досталось мужчине, который сам не ожидал его поймать — посмотрите на его лицо 


Суровые уфимские заключенные раскрашивают яйца на Пасху тоненькими кисточками  
Суровые уфимские заключенные раскрашивают яйца на Пасху тоненькими кисточками 


Еще одно фото из Архангельска. Здесь Пасху решили совместить то ли с Масленицей, то ли с Ночью Ивана Купалы — и устроили прыжки через костер. Надеемся, пожарные для юбки не понадобились
Еще одно фото из Архангельска. Здесь Пасху решили совместить то ли с Масленицей, то ли с Ночью Ивана Купалы — и устроили прыжки через костер. Надеемся, пожарные для юбки не понадобились


Какой праздник подмешали к Пасхе в Омске, сложно понять, но за церковью верующим раздавали узбекский плов. «Какой бы праздник у нас ни отмечали, всегда получается День города», — резюмировала редакция NGS55.RU
Какой праздник подмешали к Пасхе в Омске, сложно понять, но за церковью верующим раздавали узбекский плов. «Какой бы праздник у нас ни отмечали, всегда получается День города», — резюмировала редакция NGS55.RU


Крестный ход в Екатеринбурге: на пути верующим встретилась огромная лужа, но повторять чудо хождения по воде никто не решился 
Крестный ход в Екатеринбурге: на пути верующим встретилась огромная лужа, но повторять чудо хождения по воде никто не решился 


Этого священника в Екатеринбурге многие знают —  Хафиз Баси служит в храме уже восемь лет , но неизменно привлекает внимание во время крестного хода
Этого священника в Екатеринбурге многие знают — Хафиз Баси служит в храме уже восемь лет, но неизменно привлекает внимание во время крестного хода


В Библии о запрете фото- и видеосъемки на пасхальном богослужении ничего не сказано
В Библии о запрете фото- и видеосъемки на пасхальном богослужении ничего не сказано


Все знают, что женщинам в храм положено приходить в юбке. Эта прихожанка тоже знает
Все знают, что женщинам в храм положено приходить в юбке. Эта прихожанка тоже знает


Малышка отстояла почти всю ночную службу, но под конец не выдержала и решила изобразить васнецовскую Аленушку 
Малышка отстояла почти всю ночную службу, но под конец не выдержала и решила изобразить васнецовскую Аленушку 
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