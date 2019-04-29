В начале мая в Новосибирске ляжет снег

Первый день мая начнётся с зимней погоды

Новосибирские синоптики дали прогноз на последний день апреля и первые дни мая в регионе.





«Погода предполагается, как и в прошедшее время, неустойчивая с частыми колебаниями температуры в режиме осадков. Тепло сегодня, завтра. Завтра мы предполагаем до 13–18 градусов днём и до 7–12 градусов ночью. Но это будет на фоне облачности, осадков, гроз, порывистого ветра силой до 20–23 метров в секунду», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.





Синоптики предполагают, что в ночь на 1 мая пройдёт холодный атмосферный фронт.





«Осадки перейдут в мокрый снег, возможны временное установление снежного покрова и похолодание до 0…–5 градусов, по северу до –10 градусов», — уточнил Ягудин





В первый день мая днём будет не теплее +4…+9 градусов. На следующий день осадки прекратятся, но холодная погода сохранится — днём может быть чуть теплее, чем 1 мая, подчеркнул пресс-секретарь гидрометцентра.





Сегодня днём МЧС уже разослало новосибирцам предупреждения о сильном ветре.





МЧС предупредило о порывистом ветре 30 апреля





Сегодня мы уже рассказывали, как можно будет провести 1 Мая — в этот день в городе пройдут шествия и «Монстрация».