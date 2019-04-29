«Эти ребята были в аду»: новосибирский курсант записал рэп о пожарных

«Просто один слушатель мой пожарным оказался и попросил в подобном стиле треков "Пацаны из стали" и "Спецназ" написать про них. Я поначалу вообще не думал, что что-то выйдет, а потом вдохновился клипами про огнеборцев, ну а дальше само пошло»,

Гомин опубликовал трек «Люди-фениксы» у себя на странице два часа назад. По его словам, он вдохновился клипами про работу пожарных.

В тексте автор рассказывает о работе пожарных, опасностях, гибели на пожарах и сравнивает их с птицей феникс и ангелами. В записи также принимала участие студентка НГПУ Анастасия Гуня.

«Мы познакомились, когда я в НВИ выступала. Он со мной связался [и предложил помочь]. Полностью текст я услышала лишь в день записи. Он мне написал текст припева и основную музыку, на которую нужно придумать мотив этого припева. Задумка мне очень понравилась. Я испытываю гордость за то, что и в нашем поколении есть талантливые ребята, которые к тому же являются патриотами своей страны и своего дела и выражают это в своём творчестве», — говорит она.

У Константина Гомина записано около 20 треков, часть из них совместно с другими исполнителями. Музыкант находит время для творчества вечерами, после учёбы.

«Я всегда считаю, что творческая душа сопротивляется армейскому порядку где-то непонятному и такая отдача идёт»,

— уверен курсант.

Совсем недавно новосибирская художница Ксения Люшакова нарисовала портреты спасателей МЧС, которые потушили пожар в здании на улице Советской — там находилась её студия акварели. Она так впечатлилась работой пожарных, что теперь открывает выставку с их портретами.