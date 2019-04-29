Мэр Локоть сумел доехать от работы до «Чистой Слободы» за час. Правда, в выходной

Глава города удивлён, почему новосибирцы предпочитают машины, а не метро и трамваи

Мэр отправился в микрорайон «Чистая Слобода» на метро и трамвае
Мэр отправился в микрорайон «Чистая Слобода» на метро и трамвае

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть снялся в ролике о своей поездке на общественном транспорте — он отправился в микрорайон «Чистая Слобода» на метро и трамвае. 


Видеоролик с мэром появился сегодня на его странице в Facebook. На видео мэр Анатолий Локоть подробно рассказывает о своём отношении к общественному транспорту, говорит, что новосибирскому метрополитену нужно развитие и уточняет, сколько времени занимает каждая часть поездки.


«<...> отправился в один из самых отдалённых районов Новосибирска "Чистую Слободу" на общественном транспорте. Проверил, как работает безналичная оплата, ходят трамваи. Поездка заняла чуть больше часа (трамвай № 2 на площади Маркса ждал 15 минут)», — написал Локоть у себя на странице в Facebook.


В поездку мэр отправился в воскресенье, 28 апреля. В начале, когда мэр спускается на станцию метро «Площадь Ленина», за ним идут двое полицейских, а чуть в отдалении — предположительно, сотрудник метрополитена.



«От холла мэрии до выхода на Маркса 25 минут. 


Если бы мы ехали на машине, через мост, то в час пик это заняло бы значительно больше времени. Мой рекорд лично бывал больше 40 минут, но здесь фиксированное время. Удобно, быстро», 


— уверяет в видео Анатолий Локоть.


Далее мэр пересаживается на трамвай № 2, рассказывая о том, почему, на его взгляд, удобен безналичный расчёт. 


«<...> это важно на самом деле с экономической точки зрения. А второе — это удобство для новосибирцев, пассажиров. <...> Кроме того, ещё одно удобство — это контроль пассажиропотока. <...> Наш мониторинг ситуации в Новосибирске приводит к обескураживающему результату: большинство новосибирцев предпочитают личный транспорт — автомобили, а не общественный. Как мы в этой ситуации будем бороться с пробками?» — недоумевает мэр, отмечая, что для этого мэрия обновляет трамвайный парк, чтобы привлечь пассажиров.


Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов уточнил корреспонденту НГС, что в планах у мэра есть поездка на «Родники» и на Гусинобродское шоссе в таком же формате — на общественном транспорте. 


«Ну а предыдущие выпуски: <...> там Анатолий Евгеньевич за рулём автомобиля, они были немножко в другом формате, но сейчас формат расширяется», — уточнил Черепанов.


В сентябре 2018 года Анатолий Локоть снялся в клипе, призывающем отказаться от поездок на автомобилях, — вместо служебной машины он пересел на велосипед. А в ноябре мэр проехался в новом модернизированном трамвае и рассчитался по новому тарифу

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