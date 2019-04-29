Труженики, красные и монстранты: кто и куда пойдёт 1 мая в Новосибирске

Монстрация пройдёт следом за шествием трудовых коллективов

В среду, 1 мая, Новосибирск будет отмечаться День Весны и Труда — по городу пройдёт серия шествий. Начнётся праздник с демонстрации в 10:00.





НГС публикует подробные карты с маршрутами шествий, ради которых в центре городе частично перекроют Красный проспект. Также для демонстраций перекроют дороги в Советском и Первомайском районах.





«Шествие трудовых коллективов Новосибирска и Новосибирской области, посвящённое 1 Мая, начнется от улицы Гоголя по обеим сторонам Красного проспекта», — сообщает департамент информационной политики мэрии.





Кроме того, в 10:00 от улицы Писарева в сторону площади Ленина стартует ещё два шествия: по чётной стороне Красного проспекта будет идти колонна «Единой России», по нечётной — КПРФ.









«Молодёжное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда, пройдет с 12:00 до 14:30 по Красному проспекту: от улицы Гоголя до улицы Орджоникидзе, далее по улице Орджоникидзе до сквера Авиаторов (улица Орджоникидзе, 18)», — сообщают в департаменте о Монстрации.









«Общегородская праздничная программа пройдет на площади Ленина с 11 до 12 часов. В 11:00 перед скульптурной композицией состоится торжественный митинг, в котором примут участие общественные организации, трудовые коллективы и политические партии», — сообщают в мэрии.





В 14:00 на площади Ленина начнётся традиционная легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза В. А. Подневича: она пройдёт по Красному проспекту от Ядринцевской до Спартака.





В 21:00 на площади Пименова у ГПНТБ пройдёт праздничное открытие фонтанов «Речные цивилизации Сибири».





Также первомайские демонстрации пройдут и в других районах города — в Советском и Первомайском.









«С 16:00 до 22:30 на площади возле главного корпуса НГУ (улица Пирогова, 2) состоится рок-концерт "Маёвка" — закрытие 53-го Международного молодежного форума "Интернеделя-2019"», — отмечают в департаменте.









Во время демонстраций в Новосибирске будут перекрыты улицы — сегодня утром мы публиковали схемы перекрытий.