обзор

Труженики, красные и монстранты: кто и куда пойдёт 1 мая в Новосибирске

НГС публикует маршрут первомайских шествий

Монстрация пройдёт следом за шествием трудовых коллективов
Монстрация пройдёт следом за шествием трудовых коллективов

В среду, 1 мая, Новосибирск будет отмечаться День Весны и Труда — по городу пройдёт серия шествий. Начнётся праздник с демонстрации в 10:00.


НГС публикует подробные карты с маршрутами шествий, ради которых в центре городе частично перекроют Красный проспект. Также для демонстраций перекроют дороги в Советском и Первомайском районах. 


«Шествие трудовых коллективов Новосибирска и Новосибирской области, посвящённое 1 Мая, начнется от улицы Гоголя по обеим сторонам Красного проспекта», — сообщает департамент информационной политики мэрии.


Кроме того, в 10:00 от улицы Писарева в сторону площади Ленина стартует ещё два шествия: по чётной стороне Красного проспекта будет идти колонна «Единой России», по нечётной — КПРФ.


Труженики, красные и монстранты: кто и куда пойдёт 1 мая в Новосибирске


«Молодёжное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда, пройдет с 12:00 до 14:30 по Красному проспекту: от улицы Гоголя до улицы Орджоникидзе, далее по улице Орджоникидзе до сквера Авиаторов (улица Орджоникидзе, 18)», — сообщают в департаменте о Монстрации.


Труженики, красные и монстранты: кто и куда пойдёт 1 мая в Новосибирске


«Общегородская праздничная программа пройдет на площади Ленина с 11 до 12 часов. В 11:00 перед скульптурной композицией состоится торжественный митинг, в котором примут участие общественные организации, трудовые коллективы и политические партии», — сообщают в мэрии.


В 14:00 на площади Ленина начнётся традиционная легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза В. А. Подневича: она пройдёт по Красному проспекту от Ядринцевской до Спартака.


В 21:00 на площади Пименова у ГПНТБ пройдёт праздничное открытие фонтанов «Речные цивилизации Сибири». 


Также первомайские демонстрации пройдут и в других районах города — в Советском и Первомайском.


Труженики, красные и монстранты: кто и куда пойдёт 1 мая в Новосибирске


«С 16:00 до 22:30 на площади возле главного корпуса НГУ (улица Пирогова, 2) состоится рок-концерт "Маёвка" — закрытие 53-го Международного молодежного форума "Интернеделя-2019"», — отмечают в департаменте.


Труженики, красные и монстранты: кто и куда пойдёт 1 мая в Новосибирске


Во время демонстраций в Новосибирске будут перекрыты улицы — сегодня утром мы публиковали схемы перекрытий.

Прочтений: 3010

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено