Новосибирцы восстановят фильм о семье Овечкиных, которые захватили самолёт в конце 1980-х

Киношники оцифруют почти 3 километра киноплёнки о неудачной попытке музыкантов угнать Ту-154

Документальный фильм Владимира Эйснера показывали по ТВ, но качественной цифровой копии до сих пор нет
Документальный фильм Владимира Эйснера показывали по ТВ, но качественной цифровой копии до сих пор нет

Новосибирская киностудия «Азия-фильм» начала оцифровывать фильм Владимира Эйснера «Жили-были Семь Симеонов» — в документальной картине автор рассказывает историю знаменитого музыкального ансамбля семьи Овечкиных из Иркутска, которые 8 марта 1988 года попытались угнать самолёт Ту-154. Сейчас ленту оцифровывают в «Новосибирсккиновидеопрокате». 


«Фильм хорошо сохранился. Работаем с режиссёрской копией — её показывали только на фестивалях. Выпустим в 2К-разрешении для экрана. Картина известная, но она везде была переснята с экрана на самую простую камеру с непонятно какой копии — это есть в Сети, показывали и по телевидению, а хорошей версии не было. К 30-летию выхода картины мы решили восстановить знаковое для всей Сибири кино», — рассказал корреспонденту НГС о работе режиссёр киностудии «Азия-фильм» Станислав Шуберт.


Сейчас киношникам нужно отсканировать около 2700 метров киноплёнки и восстановить часть кадров — по их оценкам, работа займёт минимум 2 недели.


Часть кадров необходимо восстановить, чтобы можно было показать на большом экране
Часть кадров необходимо восстановить, чтобы можно было показать на большом экране


В 1980-х семья Овечкиных из Иркутска прославилась на весь Советский Союз своим музыкальным ансамблем «Семь Симеонов» — руководила коллективом мать других участников Нинель Сергеевна. В 1987 году Овечкины гастролировали в Японии — там им предложили контракт, но остаться они так и не смогли. После поездки в Японию семья решила бежать из СССР. 8 марта 1988 года Овечкины вылетели на гастроли в Ленинград, братья пронесли на борт оружие и попытались захватить самолёт. Однако пилоты смогли посадить самолёт на военном аэродроме, а после самолёт взяли штурмом. Во время спецоперации погибли 9 человек — мать Нинель Сергееевна и четверо старших сыновей, бортпроводница и трое пассажиров.


Документальный фильм о трагедии «Жили-были Семь Симеонов» Владимир Эйснер выпустил в 1989 году — картина шла в прокате в кинотеатрах Советского Союза и завоевала множество наград на зарубежных фестивалях. Когда лента будет полностью восстановлена, сам режиссёр презентует её в кинозале «Синема» на улице Каинской.


Год назад в подсобке пятого корпуса Новосибирского технического госуниверситета нашли больше сотни киноплёнок с записями полувековой давности — в уникальном архиве есть записи первых лет работы университета.

Прочтений: 2958

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено