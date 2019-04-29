Новосибирцы восстановят фильм о семье Овечкиных, которые захватили самолёт в конце 1980-х

Документальный фильм Владимира Эйснера показывали по ТВ, но качественной цифровой копии до сих пор нет

Новосибирская киностудия «Азия-фильм» начала оцифровывать фильм Владимира Эйснера «Жили-были Семь Симеонов» — в документальной картине автор рассказывает историю знаменитого музыкального ансамбля семьи Овечкиных из Иркутска, которые 8 марта 1988 года попытались угнать самолёт Ту-154. Сейчас ленту оцифровывают в «Новосибирсккиновидеопрокате».







«Фильм хорошо сохранился. Работаем с режиссёрской копией — её показывали только на фестивалях. Выпустим в 2К-разрешении для экрана. Картина известная, но она везде была переснята с экрана на самую простую камеру с непонятно какой копии — это есть в Сети, показывали и по телевидению, а хорошей версии не было. К 30-летию выхода картины мы решили восстановить знаковое для всей Сибири кино», — рассказал корреспонденту НГС о работе режиссёр киностудии «Азия-фильм» Станислав Шуберт.





Сейчас киношникам нужно отсканировать около 2700 метров киноплёнки и восстановить часть кадров — по их оценкам, работа займёт минимум 2 недели.





Часть кадров необходимо восстановить, чтобы можно было показать на большом экране





В 1980-х семья Овечкиных из Иркутска прославилась на весь Советский Союз своим музыкальным ансамблем «Семь Симеонов» — руководила коллективом мать других участников Нинель Сергеевна. В 1987 году Овечкины гастролировали в Японии — там им предложили контракт, но остаться они так и не смогли. После поездки в Японию семья решила бежать из СССР. 8 марта 1988 года Овечкины вылетели на гастроли в Ленинград, братья пронесли на борт оружие и попытались захватить самолёт. Однако пилоты смогли посадить самолёт на военном аэродроме, а после самолёт взяли штурмом. Во время спецоперации погибли 9 человек — мать Нинель Сергееевна и четверо старших сыновей, бортпроводница и трое пассажиров.





Документальный фильм о трагедии «Жили-были Семь Симеонов» Владимир Эйснер выпустил в 1989 году — картина шла в прокате в кинотеатрах Советского Союза и завоевала множество наград на зарубежных фестивалях. Когда лента будет полностью восстановлена, сам режиссёр презентует её в кинозале «Синема» на улице Каинской.





Год назад в подсобке пятого корпуса Новосибирского технического госуниверситета нашли больше сотни киноплёнок с записями полувековой давности — в уникальном архиве есть записи первых лет работы университета.