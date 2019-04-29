К зданию мэрии приехала похоронная процессия

Сегодня в Доме Ленина прощаются с Героем Советского Союза Дмитрием Бакуровым

К мэрии съехались полиция, автомобили похоронной службы и автобусы
К мэрии съехались полиция, автомобили похоронной службы и автобусы

К зданию мэрии Новосибирска на Красном проспекте съехались автобусы, автомобили похоронной службы и машины полиции. 


Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Виталий, прислав запись, на которой видно, что на парковке перед мэрией стоит много автобусов, а также два автомобиля похоронной службы и несколько машин полиции. 


Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, сегодня в филармонии проходит прощание с Героем Советского Союза Дмитрием Бакуровым, скончавшимся в пятницу.


Дмитрий Бакуров родился 7 февраля 1922 года в селе Новоярки Каменского района Алтайского края. На фронт попал в 1942 году, дважды был ранен. Его имя присвоено улицам в двух селах Алтайского края.



Он воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, вместе со своими артиллеристами форсировал Оку, Десну, Днепр и Припять. За мужество и героизм Бакурову было присвоено звание Героя Советского Союза.


Дмитрия Бакурова не раз звали на парады 9 Мая на Красной площади в Москве. В 2017-м в новосибирском поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» появился вагон, полностью посвящённый 95-летию Дмитрия Бакурова.

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