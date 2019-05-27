В школах Новосибирска начали сдавать ЕГЭ

На этой неделе пройдёт сразу пять экзаменов

В школах России и Новосибирска стартовал основной этап ЕГЭ — НГС сделал календарь со всеми экзаменами.





По данным официального информационного портала ЕГЭ, первые экзамены основного периода пройдут сегодня, 27 мая, — школьники сдадут географию и литературу. Также на этой неделе их ждёт сдача одного из двух обязательных предметов — математики. Этот экзамен пройдёт 29 мая. Его разделили на базовый и профильный уровень, но по новым правилам выпускникам придётся выбрать только один уровень для сдачи, а не два, как можно было раньше. Кроме того, на этой неделе школьников ждут экзамены по истории и химии.









Главный ЕГЭ — по русскому языку — пройдёт 3 июня. Экзамены по физике и иностранным языкам письменно — 5 июня. 7 и 8 июня проведут устные экзамены по иностранным языкам, в том числе по китайскому — его сдадут в Новосибирске впервые. 10 июня школьники сдадут экзамен по обществознанию, а 13 — по информатике и биологии.





Для сдачи ЕГЭ открыли 85 площадок — каждую оборудовали онлайн-видеокамерами и металлодетекторами.





Организаторы ЕГЭ предусмотрели резервные сроки — для тех, кто не может сдать экзамен в основной день. Так, 17 июня можно будет сдать географию и литературу, 18 июня — историю и физику, 20 июня — биологию, информатику и химию, 24 июня — математику, 26 июня — русский язык, 27 июня — иностранные языки (устно), а 28 июня — обществознание и иностранные языки (письменно). 1 июля — резервный день по всем предметам.





В этом году ЕГЭ отметил юбилей — 10 лет назад его сделали обязательным для всех. НГС спросил у экспертов и бывших выпускников, как он испортил школьников.