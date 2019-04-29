В Новосибирске появилась ипотека под 7,25% годовых

Некоторым заёмщикам доплатят из областного бюджета

АО «НОАИК» рассчитывает, что приобрести жильё по сниженной ставке смогут более 1000 жителей региона
АО «НОАИК» рассчитывает, что приобрести жильё по сниженной ставке смогут более 1000 жителей региона

Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования (НОАИК) начало выдавать льготные ипотечные кредиты по ставке от 7,25% на покупку жилья — запустили этот проект банк ДОМ.РФ совместно с правительством Новосибирской области. Квартиру можно купить у застройщика как в строящемся, так и в готовом доме.


«Базовая ставка по программе начинается от 10,5%, скидка от 0,5% до максимальных 3% будет компенсироваться за счёт средств областного бюджета Новосибирской области, а также за счёт дополнительного снижения для многодетных семей. Размер скидки зависит от суммы займа. Ставка для заемщика устанавливается на весь срок займа и не подлежит повышению до окончания действия договора», — рассказала корреспонденту НГС генеральный директор НОАИК Анна Феликова.


На сегодняшний день реализация программы запланирована до конца 2021 года. Воспользоваться льготной ипотекой смогут новосибирцы, относящиеся к перечню социально значимых категорий. 


Среди этих категорий — родители двух и более несовершеннолетних детей, получившие материнский капитал, многодетные семьи, инвалиды или родители детей-инвалидов, а также родители детей, получающих пенсию по потере кормильца. 


На такие кредиты могут рассчитывать бюджетники и сотрудники муниципальных и государственных органов власти, научные работники и специалисты, работающие в учреждениях академий наук.


Помимо этого льготную ипотеку могут получить работники стратегических предприятий из указа Президента РФ № 1009 от 4 августа 2004 года (в него внесены СибНИА им. Чаплыгина, Куйбышевский химический завод и Новосибирский опытный завод измерительных приборов в посёлке Чик. — Прим. ред.). 


Заявку на льготную ипотеку могут оставить и покупатели жилья или дольщики многовартирных домов в районах области. 


В начале апреля аналитики сообщили, что новосибирцы стали чаще вкладывать деньги в строящиеся квартиры.

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