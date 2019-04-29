В Новосибирске появилась ипотека под 7,25% годовых

АО «НОАИК» рассчитывает, что приобрести жильё по сниженной ставке смогут более 1000 жителей региона

Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования (НОАИК) начало выдавать льготные ипотечные кредиты по ставке от 7,25% на покупку жилья — запустили этот проект банк ДОМ.РФ совместно с правительством Новосибирской области. Квартиру можно купить у застройщика как в строящемся, так и в готовом доме.







«Базовая ставка по программе начинается от 10,5%, скидка от 0,5% до максимальных 3% будет компенсироваться за счёт средств областного бюджета Новосибирской области, а также за счёт дополнительного снижения для многодетных семей. Размер скидки зависит от суммы займа. Ставка для заемщика устанавливается на весь срок займа и не подлежит повышению до окончания действия договора», — рассказала корреспонденту НГС генеральный директор НОАИК Анна Феликова.





На сегодняшний день реализация программы запланирована до конца 2021 года. Воспользоваться льготной ипотекой смогут новосибирцы, относящиеся к перечню социально значимых категорий.





Среди этих категорий — родители двух и более несовершеннолетних детей, получившие материнский капитал, многодетные семьи, инвалиды или родители детей-инвалидов, а также родители детей, получающих пенсию по потере кормильца.





На такие кредиты могут рассчитывать бюджетники и сотрудники муниципальных и государственных органов власти, научные работники и специалисты, работающие в учреждениях академий наук.





Помимо этого льготную ипотеку могут получить работники стратегических предприятий из указа Президента РФ № 1009 от 4 августа 2004 года (в него внесены СибНИА им. Чаплыгина, Куйбышевский химический завод и Новосибирский опытный завод измерительных приборов в посёлке Чик. — Прим. ред.).





Заявку на льготную ипотеку могут оставить и покупатели жилья или дольщики многовартирных домов в районах области.





В начале апреля аналитики сообщили, что новосибирцы стали чаще вкладывать деньги в строящиеся квартиры.