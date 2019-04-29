Сотрудница Пенсионного фонда 2 года получала пенсии за умерших стариков

Её признали виновной в мошенничестве и заставили вернуть ПФР больше 1 миллиона

За махинации с пенсиями умерших стариков бывшая сотрудница ПФР получила условный срок — приговор в законную силу ещё не вступил

Сегодня, 29 апреля, в Новосибирске завершился суд над бывшей работницей Пенсионного фонда Ольгой Сысоевой, которую обвиняли в получении пенсий за умерших стариков.







Из-за этих махинаций Пенсионный фонд недосчитался около 1,3 миллиона рублей, сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.







Она пояснила, что эти деньги осуждённой удалось похитить в 2015–2017 годах. Тогда Ольга Сысоева работала в отделе назначения, перерасчёта, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц УПФР в Кочковском районе Новосибирской области. По версии обвинения,





сотрудница ПФР незаконно перечисляла на свои счета пенсионные выплаты, которые недополучили умершие старики, не оставившие после себя наследников.







«В программе 1С она создавала разовые поручения, <…> в которые вносила недостоверные сведения о возникновении <…> прав на разовую выплату недополученной пенсии, указывая себя в качестве наследника», — пояснила Ксения Короед.







После этого, по её данным, сотрудница Пенсионного фонда удаляла эти поручения из программы.







Приговор 44-летней Ольге Сысоевой сегодня вынес Центральный районный суд Новосибирска.







Как уточнила Ксения Короед, свою вину осуждённая полностью признала, но из всей суммы ущерба погасила только 8000 рублей. Суд признал Ольгу Сысоеву виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил её к трём годам лишения свободы условно, хотя прокуратура во время прений просила назначить ей реальный срок — полтора года колонии общего режима. Также осуждённая обязана выплатить оставшийся ущерб Пенсионному фонду.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу отделения Пенсионного фонда по Новосибирской области с просьбой уточнить, как вскрылась растрата и было ли связано увольнение сотрудницы с махинациями, за которые её осудили.







Ранее похожее дело рассмотрел Октябрьский районный суд Новосибирска: реальный срок получила бывшая сотрудница ПФР, которая тратила пенсии умерших стариков на кредиты.

