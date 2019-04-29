К зданиям на Октябрьской магистрали приехали полицейские

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Сначала полиция стояла возле здания на Октябрьской магистрали, 3, а затем переместилась на другую сторону улицы — к «Дому под строкой»

Сегодня утром, 29 апреля, на пересечение Октябрьской магистрали и Красного проспекта приехали полицейские.





Очевидцы рассказали корреспонденту НГС, что полиция сначала приехала к зданию на Октябрьской магистрали, 3, на месте также была служебная собака.





Через некоторое время полиция переместилась к зданию на другой стороне улицы — к «Дому под строкой» на Красном проспекте, 30.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.





В январе полицию со служебной собакой очевидцы наблюдали на улице рядом с оперным театром — тогда Депутатскую перекрыли на час из-за сообщения о минировании.





13:39









13:38

Читатели присылают фотографии с места, где работает полиция.













13:10

«Сейчас работают оперативники с собаками и зеркалами осматривают транспорт на парковке у БЦ "Время", Кирова, 48», — пишут очевидцы.















13:03

В пресс-службе МВД по НСО сообщили, что узнают информацию о происходящем.





13:01

Очевидцы сообщают, что полиция перегородила Октябрьскую магистраль.





«"Газель" полиции прямо с обочины рванула на разделительную. Поперёк встала, там тоже посреди была ливнёвка», — сообщил очевидец.





12:59

Публикуем видео, на котором сняты полицейские со служебной собакой возле Сбербанка.









12:56

Полиция с собакой осматривает ливнёвки, сообщают очевидцы.





12:54

Тем временем читатели сообщают, что полиция переместилась дальше — сотрудники МВД вместе с собакой уже работают возле здания Сбербанка на Серебренниковской.



