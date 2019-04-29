К зданиям на Октябрьской магистрали приехали полицейские
Очевидцы заметили на месте служебных собак
Сегодня утром, 29 апреля, на пересечение Октябрьской магистрали и Красного проспекта приехали полицейские.
Очевидцы рассказали корреспонденту НГС, что полиция сначала приехала к зданию на Октябрьской магистрали, 3, на месте также была служебная собака.
Через некоторое время полиция переместилась к зданию на другой стороне улицы — к «Дому под строкой» на Красном проспекте, 30.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
В январе полицию со служебной собакой очевидцы наблюдали на улице рядом с оперным театром — тогда Депутатскую перекрыли на час из-за сообщения о минировании.
Читатели присылают фотографии с места, где работает полиция.
«Сейчас работают оперативники с собаками и зеркалами осматривают транспорт на парковке у БЦ "Время", Кирова, 48», — пишут очевидцы.
В пресс-службе МВД по НСО сообщили, что узнают информацию о происходящем.
Очевидцы сообщают, что полиция перегородила Октябрьскую магистраль.
«"Газель" полиции прямо с обочины рванула на разделительную. Поперёк встала, там тоже посреди была ливнёвка», — сообщил очевидец.
Публикуем видео, на котором сняты полицейские со служебной собакой возле Сбербанка.
Полиция с собакой осматривает ливнёвки, сообщают очевидцы.
Тем временем читатели сообщают, что полиция переместилась дальше — сотрудники МВД вместе с собакой уже работают возле здания Сбербанка на Серебренниковской.