В центре Новосибирска построят ещё одну 14-этажную гостиницу

У проекта появился новый инвестор, который нашёл деньги на замороженную стройку

Гостиницу начали строить ещё в 2014 году, но не закончили из-за нехватки денег

Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство новой гостиницы на улице Ядринцевской в Центральном районе Новосибирска — её начали строить ещё в 2014 году, но не закончили из-за нехватки денег.





Разрешение на строительство гостиницы на улице Ядринцевской, 18 выдано мэрией Новосибирска 23 апреля. Участок застраивает компания «Техпроект». По информации базы данных «Контур.Фокус», директором «Техпроекта» является Анатолий Белый, который владеет компанией «Центр-Сервис» в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа.







Как объяснил корреспонденту НГС заместитель директора по строительству «Техпроекта» Александр Милевский, в 2014 году компания получила разрешение на строительство, но удалось построить лишь три этажа — после чего начались проблемы с финансированием.





«Сейчас финансирование появилось, и мы выходим на процедуру, будем готовить техническое обследование здания.





Архитекторы получат задание, будем сидеть, смотреть, как сегодня функционально [выполнено здание]. Три года же не строили. Всё дальнейшее будет зависеть от инвестора»,





— рассказал Милевский.





По планам 2014 года, в гостинице должно было быть 210 жилых номеров, кроме того, предполагалась парковка на 24 машино-места





Александр Милевский уточнил, что пока неизвестно, какой классификации будет гостиница — решать будет новый инвестор.





«Сейчас, когда раскачаем строительство, инвестор приглядится [и решит]. Может, какие-то изменения в планировку внесём, улучшения какие-то. Самое малое это будет известно только через полгода. То, что конструктив останется тем же, — это однозначно, [строить будем] в тех границах, которые выделены нам <...> мэрией», — сказал Милевский.





Заместитель директора компании-застройщика подчеркнул, что закончить строительство планируется до конца действия разрешения — до 30 апреля 2021 года.





«Два года. <...> Задачу чёткую ставит инвестор — построить не меньше чем за этот срок, а лучше, если пораньше, но это всё будет зависеть от финансирования»,





— заметил Александр Милевский.





В начале апреля стало известно, что на пустыре около часовни на Красном проспекте собираются построить 14-этажный роскошный гостиничный комплекс. За его строительство взялась компания, принадлежащая московской строительной компании.