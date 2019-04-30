Больше мяса и меньше фосфатов: как выбрать шашлык в ведёрках

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясо для шашлыка и шашлык-полуфабрикат

В преддверии майских праздников НГС решил напомнить советы по выбору шашлыка от Роспотребнадзора. Главное — не покупать мясо на улице и внимательно прочитать состав.





По рекомендациям новосибирского управления Роспотребнадзора, мясо для шашлыка лучше покупать в стационарных магазинах, где есть документы на товар, а не в киосках или на улице — там оно может быть опасным для здоровья.





Предпочтение лучше отдавать охлаждённому мясу — в замороженном меньше полезных веществ.





«Охлаждённое мясо от замороженного и оттаявшего отличается более упругими свойствами. У оттаявшего мяса — более интенсивный цвет, рыхлая консистенция и тёмно-красный мясной сок. Обратите внимание на количество жира — оно должно быть умеренным, а жировые прослойки — тонкими, белого цвета. Берите мясо, которое не липнет к рукам, упругое, а также имеет нейтральный или приятный запах», — говорят специалисты.









При выборе готового шашлыка нужно обратить внимание на состав — в состав самого правильного входят только свинина, соль, уксус, свежий лук и специи. Мариновать шашлык нужно не меньше 4–6 часов и не больше 12–14 часов.









«Если вы решили купить в магазине замаринованный шашлык — изучите маркировку. Желательно, чтобы на ней кроме общей массы был прописан сорт мяса: берите только высший или первый. Во всех сортах ниже будет много сухожилий, и удовольствие такой шашлык вам вряд ли доставит.





Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели.





Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведёрко, — проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой», — отметили в Роспотребнадзоре.





Самый надёжный шашлык — в заводской упаковке от известного производителя. Причём в упаковке не должно быть слишком много жидкости — охлаждённое мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот, выделяет сок.





Новосибирцы привыкли выезжать на шашлыки за город — НГС сделал инструкцию о том, что делать, если укусил клещ.