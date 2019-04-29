Новосибирец заказал тройное убийство семьи из-за квартиры и попался полиции

Тройное убийство не состоялось: полицейские вовремя задержали заказчика — теперь его будут судить

Новосибирские следователи закончили расследование уголовного дела о покушении на заказное убийство трёх человек.







Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.







По его данным, весной 2018 года новосибирец решил убить свою бывшую супругу, её 36-летнюю дочь и 3-летнюю внучку. По версии следствия, убийство мужчина задумал, чтобы продать квартиру бывшей жены в Железнодорожном районе Новосибирска и получить за неё деньги.







«С целью подготовки заказного убийства 58-летний мужчина купил сигнальный пистолет в одном из магазинов города Новосибирска, переделал его под боевые патроны и подыскал исполнителя преступления, предоставил ему полную информацию о личности и повседневной жизни потерпевших», — описал ситуацию Дмитрий Чечулин.







По его информации, заказчик передал исполнителю ключи от квартиры, чтобы тот мог зайти внутрь и убить жильцов.







«После выполнения всех условий совершения преступления исполнителю была обещана половина стоимости квартиры, которая была оценена в сумму 2,5 миллиона рублей», — пояснил Дмитрий Чечулин.







Он добавил, что это не единственное преступление, которое собирался устроить заказчик. Также, по версии следствия, он планировал налёт на СТО и её непосредственного руководителя. Но сотрудники уголовного розыска получили сведения о подготовке преступлений и в итоге поймали заказчика.







«В августе 2018 года исполнитель преступления встретился с заказчиком и пояснил, что совершил убийство заказанных им лиц, после чего заказчик преступления был задержан сотрудниками полиции», — сообщил Дмитрий Чечулин.







Теперь, по его словам, заказчику убийства предстоит пойти под суд за подготовку к убийствам, разбою, а также за незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов.







Недавно новосибирские следователи и полицейские также раскрыли заказное убийство 12-летней давности: жертвой стала жительница Заельцовского района.

