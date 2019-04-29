Новосибирцы проголосовали за лучший бизнес года 12 тысяч раз

Приём заявок на «Народную премию НГС» закрыт

4478 новосибирцев предложили номинантов на звание лучшего медицинского центра года 
4478 новосибирцев предложили номинантов на звание лучшего медицинского центра года 

Сегодня, 29 апреля, закрылся приём заявок на вторую «Народную премию НГС», который шёл в течение месяца, с 1 апреля. За четыре недели новосибирцы прислали 12 164 предложения с названиями компаний, которые, по их мнению, нужно признать лучшими. Сейчас происходит формирование шорт-листа, в который попадут по 10 компаний из каждой номинации.


По словам главного редактора НГС Александра Агафонова, больше всего кандидатов предложили в номинации «Медицинский центр года», «Жилой комплекс года» и «Кофейня года».


С 1 мая на сайте «Народной премии» откроется голосование за компании из шорт-листа по следующим номинациям:


  • «Медицинский центр года»
  • «Торгово-развлекательный центр года»
  • «Супермаркет года»
  • «Салон красоты года»
  • «Фитнес-центр года»
  • «Автосервис года»
  • «Жилой комплекс года»
  • «Кофейня года»
  • «Банный комплекс и SPA-центр года»
  • «Открытие года»
  • «Бизнес года».

«Открытие года» предложит редакция НГС на втором этапе голосования, в мае. А «Бизнес года» выберет только редакция, как и в прошлом году. Торжественная церемония награждения победителей состоится 31 мая в НОВАТе. Вести её будет Иван Ургант.


НГС посмотрел, как представители новосибирских компаний начали предлагать их в качестве номинантов премии, и узнал у новосибирцев на улицах города о том, какими они представляют лучший супермаркет, медицинский центр, торгово-развлекательный центр, кофейню и жилой комплекс.

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