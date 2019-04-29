Новосибирцы проголосовали за лучший бизнес года 12 тысяч раз
Приём заявок на «Народную премию НГС» закрыт
Сегодня, 29 апреля, закрылся приём заявок на вторую «Народную премию НГС», который шёл в течение месяца, с 1 апреля. За четыре недели новосибирцы прислали
По словам главного редактора НГС Александра Агафонова, больше всего кандидатов предложили в номинации «Медицинский центр года», «Жилой комплекс года» и «Кофейня года».
С 1 мая на сайте «Народной премии» откроется голосование за компании из шорт-листа по следующим номинациям:
- «Медицинский центр года»
- «Торгово-развлекательный центр года»
- «Супермаркет года»
- «Салон красоты года»
- «Фитнес-центр года»
- «Автосервис года»
- «Жилой комплекс года»
- «Кофейня года»
- «Банный комплекс и SPA-центр года»
- «Открытие года»
- «Бизнес года».
«Открытие года» предложит редакция НГС на втором этапе голосования, в мае. А «Бизнес года» выберет только редакция, как и в прошлом году. Торжественная церемония награждения победителей состоится 31 мая в НОВАТе. Вести её будет Иван Ургант.
НГС посмотрел, как представители новосибирских компаний начали предлагать их в качестве номинантов премии, и узнал у новосибирцев на улицах города о том, какими они представляют лучший супермаркет, медицинский центр, торгово-развлекательный центр, кофейню и жилой комплекс.