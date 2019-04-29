В такси возле Центрального рынка зарезали водителя

Таксист погиб после ножевого ранения

Сегодня ночью, 29 апреля, возле Центрального рынка таксиста ранили в его машине — подозреваемого доставили в отдел полиции.







Инцидент произошёл около часа ночи, сообщил корреспонденту НГС дежурный 112.





«Возле центрального рынка остановилась машина такси, охранники Центрального рынка — ЧОП "Багратион" — вышли, обнаружили там водителя, всего в крови с ножевым ранением. В салоне ещё находился мужчина», — рассказали в 112.







Таксист скончался, а подозреваемого охранники доставили в полицию, передал дежурный.







В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области рассказали, что по факту убийства мужчины в районе Центрального рынка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.





Подозреваемый задержан, идёт следствие.





Сотрудник ЧОПа «Багратион», который был во время происшествия на месте, уточнил, что за подозреваемым на место приехала полиция, охранники его не отвозили в отдел.





Автомобиль, в котором был убит таксист, стоял ближе к ТЦ «Москва».





«Я увидел, белая машина стояла, около неё кружилась толпа людей. Потом слышу, что кричали: скорую вызывайте», — рассказал корреспонденту НГС один из охранников рынка.





После этого на место происшествия приехали машины полиции и скорой. «Потом видел, как с этой белой машины вытащили человека, на землю положили. Потом толпой всё затеснили — я просто на КПП стоял далеко», — отметил собеседник НГС.





В сентябре прошлого года пассажиры напали на таксиста недалеко от клуба «Чарли» в Новосибирске — мужчины душили водителя и били его по лицу.