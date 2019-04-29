В такси возле Центрального рынка зарезали водителя

Следователи уже возбудили уголовное дело

Таксист погиб после ножевого ранения
Таксист погиб после ножевого ранения

Сегодня ночью, 29 апреля, возле Центрального рынка таксиста ранили в его машине — подозреваемого доставили в отдел полиции.


Инцидент произошёл около часа ночи, сообщил корреспонденту НГС дежурный 112.


«Возле центрального рынка остановилась машина такси, охранники Центрального рынка — ЧОП "Багратион" — вышли, обнаружили там водителя, всего в крови с ножевым ранением. В салоне ещё находился мужчина», — рассказали в 112.


Таксист скончался, а подозреваемого охранники доставили в полицию, передал дежурный.


В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области рассказали, что по факту убийства мужчины в районе Центрального рынка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.


Подозреваемый задержан, идёт следствие.


Сотрудник ЧОПа «Багратион», который был во время происшествия на месте, уточнил, что за подозреваемым на место приехала полиция, охранники его не отвозили в отдел.


Автомобиль, в котором был убит таксист, стоял ближе к ТЦ «Москва». 


«Я увидел, белая машина стояла, около неё кружилась толпа людей. Потом слышу, что кричали: скорую вызывайте», — рассказал корреспонденту НГС один из охранников рынка.


После этого на место происшествия приехали машины полиции и скорой. «Потом видел, как с этой белой машины вытащили человека, на землю положили. Потом толпой всё затеснили — я просто на КПП стоял далеко», — отметил собеседник НГС.


В сентябре прошлого года пассажиры напали на таксиста недалеко от клуба «Чарли» в Новосибирске — мужчины душили водителя и били его по лицу

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