Фото: грузовик развернулся после ДТП на Первомайке и лёг на бок
Очевидцы заметили на месте машину реанимации
Сегодня утром, 29 апреля, на Первомайской в Новосибирске после столкновения с легковой машиной грузовик развернулся и упал на бок.
«Сейчас случилась авария. Минут 15–20 назад», — написал в редакцию читатель около 9 часов утра.
ДТП произошло недалеко от остановки «Дом молодёжи».
Подробности происшествия выясняются.
На прошлой неделе на Омском тракте под Новосибирском грузовик после аварии слетел в кювет.