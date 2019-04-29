Фото: грузовик развернулся после ДТП на Первомайке и лёг на бок

Очевидцы заметили на месте машину реанимации

Авария случилась рядом со зданием Первомайская, 144
Авария случилась рядом со зданием Первомайская, 144

Сегодня утром, 29 апреля, на Первомайской в Новосибирске после столкновения с легковой машиной грузовик развернулся и упал на бок.


«Сейчас случилась авария. Минут 15–20 назад», — написал в редакцию читатель около 9 часов утра.


ДТП произошло недалеко от остановки «Дом молодёжи».


Подробности происшествия выясняются.


На прошлой неделе на Омском тракте под Новосибирском грузовик после аварии слетел в кювет.

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