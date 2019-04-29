Фото: грузовик развернулся после ДТП на Первомайке и лёг на бок

Авария случилась рядом со зданием Первомайская, 144

Сегодня утром, 29 апреля, на Первомайской в Новосибирске после столкновения с легковой машиной грузовик развернулся и упал на бок.





«Сейчас случилась авария. Минут 15–20 назад», — написал в редакцию читатель около 9 часов утра.





ДТП произошло недалеко от остановки «Дом молодёжи».





Подробности происшествия выясняются.





На прошлой неделе на Омском тракте под Новосибирском грузовик после аварии слетел в кювет.