Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут потратить на машину 5 миллионов

Чуть больше процента новосибирских семей могут взять в кредит машину за 5 миллионов

Аналитики РИА Рейтинг подсчитали, какой процент новосибирский семей может позволить себе автомобиль стоимостью 5 миллионов рублей.





Агентство составило рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей по итогам 2018 года. Новосибирская область попала на 33-ю строчку из 85.





Оказалось, что в Новосибирской области 27,4% семей, которые могут позволить содержать и купить в кредит недорогой автомобиль за 500 тысяч рублей. 10,19% семей доступен новый автомобиль в кредит по средней цене 1,2 миллиона рублей. И только 1,05 % могут купить в кредит и содержать автомобиль премиум-класса.





«В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платёж при приобретении нового автомобиля в кредит, надлежащим образом содержать свою машину и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат.





Размер кредита рассчитан с учётом первоначального взноса в 20% от стоимости автомобиля и срока выплаты в три года.





В расходы на обслуживание машины включены: каско, ОСАГО, стоимость бензина, ТО, покупка и сезонная смена шин, транспортный налог, оплата парковки, текущее обслуживание и ряд других трат», — поясняется в исследовании РИА Рейтинг.





Самая большая доля семей, которая может позволить себе в кредит машину стоимостью 5 миллионов рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе. Москва оказалась на 3-м месте по этому показателю — здесь 7,23% таких семей. Среди сибирских регионов лидирует Красноярский край — здесь 2,22%.





В конце марта специалисты РИА Рейтинг подсчитывали доступность двухкомнатных квартир в ипотеку в регионах России.