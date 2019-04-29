Закроют центр на 10 часов: публикуем карты перекрытий на 1 Мая

В центре перекрытия начнутся с 7 утра





На этой неделе начнутся майские праздники — на 1 Мая жителей ждёт перекрытие центра и улиц в других районов ради демонстраций и Монстрации.





«В связи с подготовкой и проведением мероприятий 1 мая временно прекращается движение транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Мы публикуем карты перекрытий — праздники будут не только в центре города, но и в Первомайском и Советском районах.

















Среди шествий в этом году в очередной раз пройдёт Монстрация - она стартует в 12 часов от Дома офицеров.