Закроют центр на 10 часов: публикуем карты перекрытий на 1 Мая

Новосибирцев ждут шествия и демонстрации

В центре перекрытия начнутся с 7 утра
В центре перекрытия начнутся с 7 утра


На этой неделе начнутся майские праздники — на 1 Мая жителей ждёт перекрытие центра и улиц в других районов ради демонстраций и Монстрации.


«В связи с подготовкой и проведением мероприятий 1 мая временно прекращается движение транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Мы публикуем карты перекрытий — праздники будут не только в центре города, но и в Первомайском и Советском районах.


Закроют центр на 10 часов: публикуем карты перекрытий на 1 Мая


Закроют центр на 10 часов: публикуем карты перекрытий на 1 Мая


Закроют центр на 10 часов: публикуем карты перекрытий на 1 Мая


Среди шествий в этом году в очередной раз пройдёт Монстрация - она стартует в 12 часов от Дома офицеров.

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