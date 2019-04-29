Толпы новосибирцев отправились в кино ночью на фильм про супергероев из США

Когда в зале погас свет, зрители аплодировали

Первый сеанс прошел 29 апреля в 00:05
Первый сеанс прошел 29 апреля в 00:05

Сегодня ночью, 29 апреля, толпа новосибирцев заполнила холл кинотеатра «Победа» на Ленина — там впервые показывали фильм «Мстители: Финал».


Причиной скопления людей была не только премьера фильма:


«В "Победе", кажется, сломался один из двух аппаратов для печати электронных билетов, поэтому в фойе [был] хаос. Когда стемнело, зал зааплодировал», — рассказал читатель НГС, который пришел на премьеру. 


Зал заполняется людьми перед началом фильма
Зал заполняется людьми перед началом фильма


Билеты на фильм о приключениях команды спасителей мира раскупили почти за месяц до премьеры. Тогда директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова назвала «Мстителей» самой ожидаемой премьерой 2019 года. Её поддержала и PR-менеджер кинотеатра «Люксор» Хельга Пирогова:


«Безусловно, это один из самых ожидаемых фильмов этого года. «Мстители: Финал» завершает Эру Мстителей, какой мы её знаем последние 11 лет. За такое долгое время фанаты уже сроднились с этой вселенной, с персонажами, и, действительно, интерес к тому, чем же всё-таки всё закончится, достигает невероятных высот — кто же выживет, кто погибнет, кто на самом деле покончит с Таносом и как (заметно, что я тоже фанат, да?) <...>», — поделилась Пирогова.


«Мстители: Финал» — продолжение фильмов «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона» и «Мстители: Война бесконечности», подробнее о котором можно прочитать в рецензии корреспондента НГС.АФИША.

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