Рейс из Таиланда в Новосибирск задержали на 11 часов

Теперь самолет приземлится только к утру

Сейчас самолет вылетел
Сейчас самолет вылетел

Самолёт авиакомпании AZUR Air, следующий из тайского города Паттайя в новосибирский аэропорт Толмачёво, задержался почти на 12 часов. 


Самолет рейсом ZF 5422 Утапао — Новосибирск должен был приземлиться в Новосибирске 28 апреля в  18:40 по местному времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит 29 апреля в 5:55.


«Рейс 5422 вылетел. Почему он был задержан — позднее прибытие воздушного судна», — пояснили в офисе AZUR Air. 


Рейс из Таиланда в Новосибирск задержали на 11 часов


По этой же причине недавно задержался самолет из Новосибирска на Пхукет — тогда пассажирам пришлось ждать вылета семь часов.


В феврале самолет компании AZUR air задержался в новосибирском аэропорту почти на сутки. В кол-центре авиакомпании сообщили, что самолёт задерживается на 17 часов «по причине технического обслуживания». После этого вылет неоднократно переносили.


Незадолго до вылета пассажиры рейса Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании.

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