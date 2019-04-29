Рейс из Таиланда в Новосибирск задержали на 11 часов

Теперь самолет приземлится только к утру

Сейчас самолет вылетел

Самолёт авиакомпании AZUR Air, следующий из тайского города Паттайя в новосибирский аэропорт Толмачёво, задержался почти на 12 часов.







Самолет рейсом ZF 5422 Утапао — Новосибирск должен был приземлиться в Новосибирске 28 апреля в 18:40 по местному времени. По данным онлайн-табло Толмачёво, самолет прилетит 29 апреля в 5:55.





«Рейс 5422 вылетел. Почему он был задержан — позднее прибытие воздушного судна», — пояснили в офисе AZUR Air.









По этой же причине недавно задержался самолет из Новосибирска на Пхукет — тогда пассажирам пришлось ждать вылета семь часов.





В феврале самолет компании AZUR air задержался в новосибирском аэропорту почти на сутки. В кол-центре авиакомпании сообщили, что самолёт задерживается на 17 часов «по причине технического обслуживания». После этого вылет неоднократно переносили.







Незадолго до вылета пассажиры рейса Новосибирск — Камрань устроили скандал в аэропорту Толмачёво — они попросили сотрудников транспортной полиции привести им представителей авиакомпании.