Сильный пожар вспыхнул в Кировском районе

Пламя видно за несколько кварталов

Пожар виден издалека
Пожар виден издалека

Сегодня, 28 апреля, около девяти вечера в Кировском районе в СНТ «Союз» вспыхнул сильный пожар, об этом в редакцию НГС сообщила читательница.


«На Затулинке в районе улицы Зорге, возможно, недалеко от стадиона "Фламинго", пожар сильный. Видно издалека», — говорилось в сообщении. 


По сообщению очевидцев, горят дачный дом и участок рядом с ним
По сообщению очевидцев, горят дачный дом и участок рядом с ним


В диспетчерской службы «112» корреспонденту НГС подтвердили эту информацию: 


«Сейчас в СНТ "Союз" горят один дом и трава, идет тушение. Жертв нет. Больше информации нет, так как пожарные сейчас занимаются тушением», — рассказали в службе. 


Как сообщил очевидец пожара Данил Багринцев, горит дачный дом вместе с участком. 


На месте работают пожарные
На месте работают пожарные


По информации из соцсетей, горит также часть поля рядом с дачным товариществом. 


По информации службы 112, первые сообщения о возгорании появились в 20 часов вечера
По информации службы 112, первые сообщения о возгорании появились в 20 часов вечера



В феврале в Центральном районе Новосибирска в пятиэтажном доме загорелась квартира. Пожарные эвакуировали жильцов из квартир.

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