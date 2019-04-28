Сильный пожар вспыхнул в Кировском районе

Пламя видно за несколько кварталов

Пожар виден издалека

Сегодня, 28 апреля, около девяти вечера в Кировском районе в СНТ «Союз» вспыхнул сильный пожар, об этом в редакцию НГС сообщила читательница.







«На Затулинке в районе улицы Зорге, возможно, недалеко от стадиона "Фламинго", пожар сильный. Видно издалека», — говорилось в сообщении.







По сообщению очевидцев, горят дачный дом и участок рядом с ним







В диспетчерской службы «112» корреспонденту НГС подтвердили эту информацию:





«Сейчас в СНТ "Союз" горят один дом и трава, идет тушение. Жертв нет. Больше информации нет, так как пожарные сейчас занимаются тушением», — рассказали в службе.





Как сообщил очевидец пожара Данил Багринцев, горит дачный дом вместе с участком.





На месте работают пожарные





По информации из соцсетей, горит также часть поля рядом с дачным товариществом.





По информации службы 112, первые сообщения о возгорании появились в 20 часов вечера









В феврале в Центральном районе Новосибирска в пятиэтажном доме загорелась квартира. Пожарные эвакуировали жильцов из квартир.

