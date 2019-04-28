В Новосибирске подорожали съемные «однушки» и «двушки»

Теперь снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 19 тысяч рублей

Стоимость аренды «однушек» в Новосибирске выросла сильнее всего по стране

За последний месяц стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске выросла на 7%, а двухкомнатной — на 12%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.







По подсчетам экспертов ЦИАН, за последний месяц стоимость на аренду «однушек» возросла на 7%. Если ещё в марте новосибирцам можно было снять жилье в среднем за 19,2 тысячи рублей, то в апреле — уже за 20,5 тысячи рублей.





Арендная стоимость двухкомнатных квартир в Новосибирске выросла на 12% — в марте месячная стоимость составляла 28,4 тысячи рублей, в апреле же — 31,9 тысячи.







Аналитики отметили, что заметнее всего подорожали однокомнатные квартиры в Новосибирске и Омске — на 7%.





Зимой аналитики N1.RU проанализировали предложения по аренде квартир в Новосибирске и выяснили, что за год число квартир в аренде выросло на 40% — сейчас горожане могут выбрать из 5844 вариантов.

