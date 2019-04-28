Три девушки из Новосибирска представят Сибирь на конкурсе красоты в Турции

Дарья Крейс получила титул «Мини Мисс»

27 апреля в Новосибирске завершился конкурс «Краса Новосибирска 2019» — три победительницы в разных категориях в мае поедут в Анталью на международный этап конкурса.







Как рассказала директор конкурса Мария Филиппова, всего в конкурсе приняли участие 22 девушки. Титул «Мини Мисс» получила 12-летняя Дарья Крейс: девочка с трёх лет занимается танцами и уже выигрывала конкурсы красоты, в том числе всероссийский, и хотя не учится в модельной школе, представляет несколько торговых марок.







Дарья Казанина стала «Красой Новосибирска» в статусе «Мисс»





В категории «Мисс» корону получила Дарья Казанина. По словам Марии Филипповой, её единодушно избрали победительницей не только члены жюри, но и сами участницы. Девушке 29 лет, она работает в банке ВТБ и тоже раньше участвовала в конкурсах красоты, но раньше не одерживала побед.







Титул «Миссис» на конкурсе присудили 34-летней Анне Хрусталёвой. Раньше девушка уже участвовала в конкурсе красоты в статусе «Миссис», но не вошла в призовую тройку. В этот раз она получила корону на конкурсе.







В статусе «Миссис» Новосибирск на европейском конкурсе представит Анна Хрусталёва





6 мая Дарья Казанина и Анна Хрусталёва отправятся в Анталью на конкурс Miss&Missis Grand Prix Europe 2019, где представят не только Новосибирск, но и всю Сибирь. Продолжение конкурса для Дарьи Крейс пройдёт там же в конце мая.







Конкурс «Краса Новосибирска» в этом году проводится впервые после долгого перерыва, рассказала Мария Филиппова.







Победительницы в мае отправятся в Турцию на новый этап конкурса





«Конкурс "Краса Новосибирска" проходил один раз в 2007 году, организатором было модельное агентство "Новые лица", я выиграла этот конкурс. Спустя 12 лет я его возродила, теперь он проходит под моим именем: by Maria Filippova», — пояснила директор конкурса.







На этой неделе в Новосибирске завершились и необычные конкурсы красоты: вчера в городе выбрали леди «Тихая красота — 2019» и самую красивую тувинку.