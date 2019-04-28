фоторепортаж

Три девушки из Новосибирска представят Сибирь на конкурсе красоты в Турции

Европейский этап конкурса пройдёт в Анталье в мае

Дарья Крейс получила титул «Мини Мисс»
Дарья Крейс получила титул «Мини Мисс»

27 апреля в Новосибирске завершился конкурс «Краса Новосибирска 2019» — три победительницы в разных категориях в мае поедут в Анталью на международный этап конкурса.


Как рассказала директор конкурса Мария Филиппова, всего в конкурсе приняли участие 22 девушки. Титул «Мини Мисс» получила 12-летняя Дарья Крейс: девочка с трёх лет занимается танцами и уже выигрывала конкурсы красоты, в том числе всероссийский, и хотя не учится в модельной школе, представляет несколько торговых марок.


Дарья Казанина стала «Красой Новосибирска» в статусе «Мисс»
Дарья Казанина стала «Красой Новосибирска» в статусе «Мисс»


В категории «Мисс» корону получила Дарья Казанина. По словам Марии Филипповой, её единодушно избрали победительницей не только члены жюри, но и сами участницы. Девушке 29 лет, она работает в банке ВТБ и тоже раньше участвовала в конкурсах красоты, но раньше не одерживала побед.


Титул «Миссис» на конкурсе присудили 34-летней Анне Хрусталёвой. Раньше девушка уже участвовала в конкурсе красоты в статусе «Миссис», но не вошла в призовую тройку. В этот раз она получила корону на конкурсе.


В статусе «Миссис» Новосибирск на европейском конкурсе представит Анна Хрусталёва
В статусе «Миссис» Новосибирск на европейском конкурсе представит Анна Хрусталёва


6 мая Дарья Казанина и Анна Хрусталёва отправятся в Анталью на конкурс Miss&Missis Grand Prix Europe 2019, где представят не только Новосибирск, но и всю Сибирь. Продолжение конкурса для Дарьи Крейс пройдёт там же в конце мая.


Конкурс «Краса Новосибирска» в этом году проводится впервые после долгого перерыва, рассказала Мария Филиппова.


Победительницы в мае отправятся в Турцию на новый этап конкурса
Победительницы в мае отправятся в Турцию на новый этап конкурса


«Конкурс "Краса Новосибирска" проходил один раз в 2007 году, организатором было модельное агентство "Новые лица", я выиграла этот конкурс. Спустя 12 лет я его возродила, теперь он проходит под моим именем: by Maria Filippova», — пояснила директор конкурса.


На этой неделе в Новосибирске завершились и необычные конкурсы красоты: вчера в городе выбрали леди «Тихая красота — 2019» и самую красивую тувинку.

Прочтений: 4367

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено