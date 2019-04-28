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«Встанем живыми щитами»: новосибирцы собрались на пикете в защиту ондатр и выпи

130 человек выступили против песчаного карьера, который погубит болото

Жители двух микрорайонов Левобережья вышли на улицу, чтобы остановить разработку песчаного карьера на месте болота
Жители двух микрорайонов Левобережья вышли на улицу, чтобы остановить разработку песчаного карьера на месте болота

28 апреля около 130 человек собрались в сквере на улице Орджоникидзе на пикете против разработки песчаного карьера «Месторождение Кучино» в Левобережье и за сохранение болота, в котором живут краснокнижные животные.


Как рассказала член инициативной группы жителей микрорайонов «Левобережный» и «Балластный карьер» Анастасия Сергеева, они собрали уже 1380 подписей против работы компании «Старица» на месторождении в районе улиц Рионской и Балластных переулков.


«Две трети месторождения находится под микрорайонами, одна треть — в болоте. Мы не эксперты, но даже мы посчитали, что экономически невыгодно "Старице" начинать разработку, если они планируют разрабатывать только треть месторождения. Мы подозреваем, что они будут высасывать песок из-под нас, и в дальнейшем у нас дома начнут рушиться, начнут разрушаться фундаменты, — поделилась опасениями жителей Сергеева. — Если бы разработку вело государство, были бы в дальнейшем какие-то гарантии, что мы получим какие-то компенсации. Здесь компенсаций никаких».


Кроме того, отметила она, в этом районе богатый природный мир: сюда на гнездование прилетают серые утки и кряквы, встречаются занесённые в Красную книгу России выпи, красноносый и белоглазый нырок, живут ондатры, приходят лоси. Разработка уничтожит уникальную для города экосистему, считают активисты. «Если надо, мы встанем живыми щитами, мы технику сюда не пустим», — заявила Сергеева.


О планах компании «Старица» начать разработку в районе Балластных переулков стало известно в начале года. Жители, помимо опасений за свои дома, пожаловались, что разработка уничтожит единственную дорогу, соединяющую целый микрорайон с поликлиникой, аптекой, школой и почтой.


Как уверял директор добывающей компании Константин Хоруженко, дорогу они готовы не только сохранить, но и благоустроить. Мэрия ранее отказала жителям в её благоустройстве, сославшись на то, что по документам дороги в этом месте не существует.

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