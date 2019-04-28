«Встанем живыми щитами»: новосибирцы собрались на пикете в защиту ондатр и выпи

Жители двух микрорайонов Левобережья вышли на улицу, чтобы остановить разработку песчаного карьера на месте болота

28 апреля около 130 человек собрались в сквере на улице Орджоникидзе на пикете против разработки песчаного карьера «Месторождение Кучино» в Левобережье и за сохранение болота, в котором живут краснокнижные животные.







Как рассказала член инициативной группы жителей микрорайонов «Левобережный» и «Балластный карьер» Анастасия Сергеева, они собрали уже 1380 подписей против работы компании «Старица» на месторождении в районе улиц Рионской и Балластных переулков.







«Две трети месторождения находится под микрорайонами, одна треть — в болоте. Мы не эксперты, но даже мы посчитали, что экономически невыгодно "Старице" начинать разработку, если они планируют разрабатывать только треть месторождения. Мы подозреваем, что они будут высасывать песок из-под нас, и в дальнейшем у нас дома начнут рушиться, начнут разрушаться фундаменты, — поделилась опасениями жителей Сергеева. — Если бы разработку вело государство, были бы в дальнейшем какие-то гарантии, что мы получим какие-то компенсации. Здесь компенсаций никаких».







Кроме того, отметила она, в этом районе богатый природный мир: сюда на гнездование прилетают серые утки и кряквы, встречаются занесённые в Красную книгу России выпи, красноносый и белоглазый нырок, живут ондатры, приходят лоси. Разработка уничтожит уникальную для города экосистему, считают активисты. «Если надо, мы встанем живыми щитами, мы технику сюда не пустим», — заявила Сергеева.







О планах компании «Старица» начать разработку в районе Балластных переулков стало известно в начале года. Жители, помимо опасений за свои дома, пожаловались, что разработка уничтожит единственную дорогу, соединяющую целый микрорайон с поликлиникой, аптекой, школой и почтой.







Как уверял директор добывающей компании Константин Хоруженко, дорогу они готовы не только сохранить, но и благоустроить. Мэрия ранее отказала жителям в её благоустройстве, сославшись на то, что по документам дороги в этом месте не существует.

