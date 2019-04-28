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Аллеи ради: возле корпуса НГТУ на Новогодней спилили деревья

Старые деревья уступят место новой аллее

В этом году благоустроят территорию НГТУ за забором, в следующем планируют взяться за небольшой участок вдоль тротуара
В этом году благоустроят территорию НГТУ за забором, в следующем планируют взяться за небольшой участок вдоль тротуара

28 апреля возле здания НГТУ на улице Новогодней, в котором расположен факультет радиотехники и электроники, спилили деревья — об этом читатель НГС сообщил в редакцию.


Как пояснили в НГТУ, деревья спилили, чтобы высадить новую аллею — проект согласован с мэрией Новосибирска и приурочен ко Дню НГТУ, рассказал директор Ассоциации выпускников университета Владимир Пономарёв.


«Сначала верхнюю часть спилили, сейчас должны убрать, нижнюю часть выкорчевать, потом будет завезена земля, и в День НГТУ, 18 мая, в торжественной обстановке будут высажены новые деревья», — сказал он.


На месте старых деревьев планируют посадить порядка 20 сосен высотой 2,5 метра. Затем в течение года территорию благоустроят: высадят газон, сделают дорожки и освещение. В следующем году обещают благоустроить и наружную сторону территории вдоль корпуса на Новогодней.


Кроме того, в этом году выпускники намерены облагородить и аллею на улице Геодезической: сейчас они ведут переговоры с заводом им. Чкалова, чтобы к юбилею факультета установить на аллее самолёт Су-24.


В конце марта аналогичная ситуация сложилась в Октябрьском районе: возле жилого дома пообещали выпилить все деревья ради нового сквера.

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