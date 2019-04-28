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Телевизор, диван и пластинка: активисты собрали 50 мешков мусора у речки в центре Новосибирска

Берега 1-й Ельцовки местные жители много лет используют как свалку

Среди мусора активисты нашли старый диван — несколько лет назад из-за такой находки пострадали соседние дома
Среди мусора активисты нашли старый диван — несколько лет назад из-за такой находки пострадали соседние дома


Активисты движения «Ельцовка — Первая!» провели субботник на берегах реки — они собрали 47 мешков с мусором, среди которого оказался и негабаритный.


Субботник прошёл 27 апреля в пойме 1-й Ельцовки в районе улицы Брестская Горка, в нём приняли участие 12 волонтёров. Как рассказала корреспонденту НГС руководитель движения Дарья Друщенко, за день они собрали 32 мешка мусора, который отвезут на переработку (сюда вошли стекло, алюминиевые банки и пластиковые бутылки) и 15 мешков «хлама на свалку».


Активисты собрали почти 50 мешков мусора — большая его часть пойдёт на переработку
Активисты собрали почти 50 мешков мусора — большая его часть пойдёт на переработку


Среди странных и забавных находок оказались старый телевизор, детская кегля, музыкальная пластинка с музыкой к кинофильму «Жестокий романс», кастрюлька, сковородочка и сахарница. Кроме того, на берегу реки нашли старый диван — в 2012 году такая же находка оказалась причиной затопления соседних частных домов.


Среди примечательных находок оказалась пластинка с музыкой к фильму «Жестокий романс»
Среди примечательных находок оказалась пластинка с музыкой к фильму «Жестокий романс»


Дарья Друщенко рассказала, что в эту часть поймы реки активисты с уборкой пришли впервые.


«В прошлые годы я не решалась проводить там субботник: слишком пугающий завал, да ещё он такой вдали от глаз, в низине, за деревьями, там почти никто не ходит, — пояснила она. — Большая часть мусора там от жителей частного сектора, они использовали его явно не один год как свалку. Сейчас готовим письма, чтобы это решалось на уровне администрации, какой-то штраф им выписали и следили за тем, чтобы их мусор всё-таки вывозился».


Раньше к этой свалке на реке активисты подходить не решались — слишком пугающим был завал
Раньше к этой свалке на реке активисты подходить не решались — слишком пугающим был завал


При этом, отметила девушка, несмотря на горы мусора, в реке есть жизнь: в частности, тут живут лягушки.


В прошлом году в пойме 1-й Ельцовки начали строить парк: он должен занять территорию оврага по обоим берегам малой реки. Осенью активисты высадили на одном из них сосновую рощу.

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