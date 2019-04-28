Уехала за бойцами: с Красного проспекта пропала БМП

БМП простояла на постаменте 2 года, но в конце апреля 2019 пропала

В конце апреля с постамента в конце аллеи Красного проспекта пропала БМП — о случившемся в редакцию НГС сообщил читатель.







БМП на перекрёстке Красного проспекта и улицы Северной установили в 2016 году по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА). Исчезновение машины, как рассказал корреспонденту НГС председатель правления РСВА в Новосибирске Евгений Яковенко, было заранее запланировано.







«Его увезли для того, чтобы доработать скульптурную композицию, всё планово. На БМП будут фигуры бойцов», — пояснил он.







Конкретных сроков возвращения скульптурной композиции на постамент Яковенко назвать не смог — сказал, что она вернётся «как только закончат»: «Борьба за качество идёт, а не за галочки — это основная цель. Она и так там стояла достаточное время просто как попало», — добавил он.







Год назад эта БМП тоже попала в новостные сводки: тогда неизвестные развернули установленную на постаменте машину в противоположную сторону.

