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Уехала за бойцами: с Красного проспекта пропала БМП

Оказалось, что пропажа машины плановая

БМП простояла на постаменте 2 года, но в конце апреля 2019 пропала
БМП простояла на постаменте 2 года, но в конце апреля 2019 пропала

В конце апреля с постамента в конце аллеи Красного проспекта пропала БМП — о случившемся в редакцию НГС сообщил читатель.


БМП на перекрёстке Красного проспекта и улицы Северной установили в 2016 году по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА). Исчезновение машины, как рассказал корреспонденту НГС председатель правления РСВА в Новосибирске Евгений Яковенко, было заранее запланировано.


«Его увезли для того, чтобы доработать скульптурную композицию, всё планово. На БМП будут фигуры бойцов», — пояснил он.


Конкретных сроков возвращения скульптурной композиции на постамент Яковенко назвать не смог — сказал, что она вернётся «как только закончат»: «Борьба за качество идёт, а не за галочки — это основная цель. Она и так там стояла достаточное время просто как попало», — добавил он.


Год назад эта БМП тоже попала в новостные сводки: тогда неизвестные развернули установленную на постаменте машину в противоположную сторону.

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