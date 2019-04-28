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Новосибирец выточил пасхальное яйцо высотой в миллиметр

Микроминиатюру он создал специально к празднику в подарок священнику

Пасхальное яйцо на резной подставке выполнено из грифеля простого карандаша
Пасхальное яйцо на резной подставке выполнено из грифеля простого карандаша

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин к Пасхе выточил пасхальное яйцо — оно создано из грифеля простого карандаша.


«Выточена она из карандаша диаметром полмиллиметра, а высота, по-моему, около миллиметра получилась, может, чуть больше. Делается она достаточно быстро, потому что инструментарий весь есть и технология отработана, поэтому много времени это не заняло», — рассказал он корреспонденту НГС.


Процесс создания микроминиатюры Владимир Анискин выложил на своей странице «ВКонтакте» утром 28 апреля.



Он признался, что выполнил микроминиатюру к празднику в подарок отцу Сергию, настоятелю Прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Академгородке, но пока не успел её подарить. Где она будет храниться и будет ли открыта для публики, решит сам священник.


Ранее в апреле Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России: он сделал самую маленькую в стране копию известного петербургского памятника.

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