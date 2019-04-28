Новосибирец выточил пасхальное яйцо высотой в миллиметр

Пасхальное яйцо на резной подставке выполнено из грифеля простого карандаша

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин к Пасхе выточил пасхальное яйцо — оно создано из грифеля простого карандаша.







«Выточена она из карандаша диаметром полмиллиметра, а высота, по-моему, около миллиметра получилась, может, чуть больше. Делается она достаточно быстро, потому что инструментарий весь есть и технология отработана, поэтому много времени это не заняло», — рассказал он корреспонденту НГС.







Процесс создания микроминиатюры Владимир Анискин выложил на своей странице «ВКонтакте» утром 28 апреля.











Он признался, что выполнил микроминиатюру к празднику в подарок отцу Сергию, настоятелю Прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Академгородке, но пока не успел её подарить. Где она будет храниться и будет ли открыта для публики, решит сам священник.







Ранее в апреле Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России: он сделал самую маленькую в стране копию известного петербургского памятника.

