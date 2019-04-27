В Академгородке новосибирцы «высушили» на прищепках фотографии

Акция проходит в Академгородке уже четвёртый год

Сегодня в новосибирском Академгородке прошла международная акция «Фотосушка» — в ней приняли участие почти 40 фотографов.







Акция проходила во внутреннем дворе Новосибирского государственного университета. Смысл мероприятия состоит в том, чтобы фотографы обменивались друг с другом, а также с другими новосибирцами своими фотографиями. Для этого они вывешивают их на прищепках в общественных местах. Впервые «Фотосушку» провели в Санкт-Петербурге в 2010 году.







В этом году организатором выступил «Фотоклуб НГУ». По их словам, с каждым годом интерес к этому мероприятию только растёт.





«Основная цель — людей посмотреть и себя показать. Фотографы представляют на общественный суд свои фотографии, а также смотрят, что сделали другие. Это акция обмена фотографиями и опытом, а также привлечения новых людей в наш фотоклуб. <...> У нас сейчас как раз в НГУ проходит «Интернеделя», посвящённая взаимодействию разных культур, и вот мы решили «Фотосушку» посвятить этому: показать, как мы видим иностранцев в нашем университете, и дать им возможность показать, как видят мир они», — рассказал организатор акции Игорь Дьяченко.





Фотографы прицепляли свои снимки на обычные бельевые прищепки





«Сегодня было много фотографий, я думаю, что в среднем на участника пришлось по 10–15 фотографий. Самое большое число — это 68. Также хочется отметить, что было много иностранцев на акции», — добавила Кристина Камаева, организатор акции.





Некоторые фотографы оставляли послания для будущего владельца на обратной стороне





На всей территории НГУ были растянуты верёвки, на которых висели фотоснимки





По словам организаторов, в среднем на одного участника пришлось по 10–15 фотографий





Принять участие в «Фотосушке» мог любой желающий, независимо от возраста и опыта съёмки





Основной сюжет этого года — культуры народов мира





В прошлом году в Первомайском сквере прошла необычная двухчасовая акция по обмену поэзией «Стихосушка» — новосибирские поэты развесили на верёвках открытки со своими произведениями.