В Академгородке новосибирцы «высушили» на прищепках фотографии

Международная акция «Фотосушка» прошла во внутреннем дворе НГУ

Акция проходит в Академгородке уже четвёртый год
Акция проходит в Академгородке уже четвёртый год

Сегодня в новосибирском Академгородке прошла международная акция «Фотосушка» — в ней приняли участие почти 40 фотографов.


Акция проходила во внутреннем дворе Новосибирского государственного университета. Смысл мероприятия состоит в том, чтобы фотографы обменивались друг с другом, а также с другими новосибирцами своими фотографиями. Для этого они вывешивают их на прищепках в общественных местах. Впервые «Фотосушку» провели в Санкт-Петербурге в 2010 году.


В этом году организатором выступил «Фотоклуб НГУ». По их словам, с каждым годом интерес к этому мероприятию только растёт.


«Основная цель — людей посмотреть и себя показать. Фотографы представляют на общественный суд свои фотографии, а также смотрят, что сделали другие. Это акция обмена фотографиями и опытом, а также привлечения новых людей в наш фотоклуб. <...> У нас сейчас как раз в НГУ проходит «Интернеделя», посвящённая взаимодействию разных культур, и вот мы решили «Фотосушку» посвятить этому: показать, как мы видим иностранцев в нашем университете, и дать им возможность показать, как видят мир они», — рассказал организатор акции Игорь Дьяченко.


Фотографы прицепляли свои снимки на обычные бельевые прищепки
Фотографы прицепляли свои снимки на обычные бельевые прищепки


«Сегодня было много фотографий, я думаю, что в среднем на участника пришлось по 10–15 фотографий. Самое большое число — это 68. Также хочется отметить, что было много иностранцев на акции», — добавила Кристина Камаева, организатор акции.


Некоторые фотографы оставляли послания для будущего владельца на обратной стороне 
Некоторые фотографы оставляли послания для будущего владельца на обратной стороне 


На всей территории НГУ были растянуты верёвки, на которых висели фотоснимки
На всей территории НГУ были растянуты верёвки, на которых висели фотоснимки


По словам организаторов, в среднем на одного участника пришлось по 10–15 фотографий
По словам организаторов, в среднем на одного участника пришлось по 10–15 фотографий


Принять участие в «Фотосушке» мог любой желающий, независимо от возраста и опыта съёмки
Принять участие в «Фотосушке» мог любой желающий, независимо от возраста и опыта съёмки


Основной сюжет этого года — культуры народов мира
Основной сюжет этого года — культуры народов мира


В прошлом году в Первомайском сквере прошла необычная двухчасовая акция по обмену поэзией «Стихосушка» — новосибирские поэты развесили на верёвках открытки со своими произведениями.

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