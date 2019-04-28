В Новосибирске прошёл конкурс красоты для женщин с ограничениями слуха

Конкурс «Тихая красота» впервые проводится в Новосибирске

Всего в конкурсе приняла участие 21 сибирячка 
Всего в конкурсе приняла участие 21 сибирячка 


В Новосибирске впервые прошёл конкурс красоты, грации и таланта «Тихая красота» для женщин с ограничениями слуха — в нём приняла участие 21 красавица. Конкурс прошёл 27 апреля. Организатором мероприятия является новосибирская общественная организация «Союз женщин Сибири "Соломинка"».


Как рассказали организаторы, ограничений по возрасту в этом конкурсе не было — участие принимали женщины от 20 до 60 лет. Конкурсанткам необходимо было выполнить несколько заданий: подготовить визитку, творческий номер и продефилировать в вечерних платьях. Также были проведены фотосессия в одежде от партнёров конкурса и парфюмерный и художественный мастер-классы.


В конце конкурса жюри подвело итоги. Леди «Тихая красота – 2019» стала Кристина Меркулова, второе место заняла Ольга Шадрина, третье — Анастасия Ломако.  


«Я была в заблуждении, чувствовала себя, конечно, волнительно. А про победу [сначала] не подумала, [не поняла], что я стала победительницей конкурса, потому что много конкурентов — они все индивидуальные, красивые, талантливые мои девочки. Я их люблю и тоже хочу, чтоб они победили, так как они все очень старались и волновались, много чему научились [за время подготовки]. <...> Главный приз — корона! Я так мечтала [о ней], когда была маленькой девочкой» — поделилась своими впечатлениями леди «Тихая красота – 2019» Кристина Меркулова.


Организаторы отметили, что теперь этот конкурс будет проводится ежегодно. 


Победительница конкурса Кристина Меркулова
Победительница конкурса Кристина Меркулова


Вчера в Новосибирске выбрали самую красивую тувинку — теперь ей предстоит поехать на конкурс «Мисс и мистер альма-матер» в Кызыл.


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