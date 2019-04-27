Лётный день: новосибирцы открыли сезон полётов на параплане

По словам парапланеристов, сегодняшнее открытие было спонтанным

Парапланеризм относят к экстремальному виду спорта 
Парапланеризм относят к экстремальному виду спорта 

Сегодня в Новосибирской области состоялось открытие летнего сезона полётов на параплане — несколько человек поднялись в небо на парадроме «Бердск-Южный». 


Как рассказал корреспонденту НГС парапланерист Александр Орлов, сегодняшняя безветренная погода позволила открыть новый сезон. 


«Сегодня просто повезло — лётный день, спокойная погода. Мы летаем по выходным дням только, и вот в конце апреля — в первой половине мая, как правило, дуют сильные ветра, то есть мы много лет пытались планировать полёты, и если тихие дни бывают, то они попадают на будние дни, когда мы не летаем. Поэтому у нас уже несколько лет подряд не удавалось полетать в конце апреля — начале мая, не было лётных дней, в этом году погода подарила праздник», — рассказал Александр Орлов. 


Параплан прицепляют к машине, которая разгоняется и поднимает в воздух человека с инструктором
Параплан прицепляют к машине, которая разгоняется и поднимает в воздух человека с инструктором


Парапланерист Александр Орлов объяснил, что сегодняшнее открытие было техническим, то есть во время полёта инструкторы проверяли оборудование на наличие дефектов.


«Это было техническое открытие, у нас так называется первый день сезона, куда мы клиентов не приглашаем, потому что после зимы оборудование может работать не очень хорошо, например, трос может оторваться. Поэтому мы делаем один такой облёточный день, когда приезжают друзья, знакомые. Такие технические полёты с правом на ошибку, что называется, чтобы мы все слабые места вычислили, починили, и дальше у нас уже без перебоев всё работает», — рассказал парапланерист. 


Параплан поднимается на высоту 300–600 метров
Параплан поднимается на высоту 300–600 метров


Сегодня среди участников был и наш фотокорреспондент Густаво Зырянов — он поднялся в небо на параплане и снял с высоты фото и видео.


Фото с высоты подъёма параплана
Фото с высоты подъёма параплана


Лётный сезон для всех желающих откроется, как только позволит погода. Сертификат на полёт стоит 3 тысячи рублей. При желании можно заказать видео с экшен-камеры, которая крепится на шлем инструктора. 


Парящие в воздухе парапланеристы
Парящие в воздухе парапланеристы


Как отметил Александр Орлов, сегодня было выполнено около 12–14 полётов.


Парапланеристы приземляются на ноги
Парапланеристы приземляются на ноги


Полёт на параплане длится примерно 7 минут. 



В начале года новосибирский парапланерист Александр Орлов поднял в небо над Вьетнамом действующую чемпионку мира по воздушной гимнастике Анжелу Кулагину — во время полёта гимнастка выполняла трюки на воздушных полотнах


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