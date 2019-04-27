Теперь можно есть: тысячи новосибирцев принесли в церкви куличи и вино

Желающих освятить еду к Пасхе было действительно много

Весь день 27 апреля православные новосибирцы приносят яйца, куличи и вино, чтобы освятить к Пасхе — фотокорреспондент НГС побывал на территории Вознесенского собора.







Сегодня с 15:00 новосибирцы приносили в православные храмы еду, чтобы священники могли освятить яйца, куличи и вино для празднования Пасхи. По оценкам корреспондента НГС, только к Вознесенскому собору пришли тысячи горожан.







Только к Вознесенскому собору пришли тысячи горожан





Святая вода досталась всем, кто пришёл





Самой популярной едой были раскрашенные яйца и куличи, но некоторые приносили и кагор





Праздничные богослужения сегодня пройдут во многих храмах Новосибирска





Завтра, 28 апреля, в честь Пасхи из Иерусалима в Новосибирск приедет Благодатный огонь





Ради Пасхи в городе перекроют дороги





Праздник продолжится в храмах вечером и ночью 28 апреля. По информации управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, с вечера 27 апреля «будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава для доставки жителей города на богослужение, посвященное празднику Святой Пасхи».







С 19:00 27 апреля до 8:00 28 апреля вводится ограничение на парковку машин на улицах, прилегающих к городским храмам. Кроме того, из-за православного праздника в городе перекроют несколько дорог и пустят дополнительный общественный транспорт — НГС публикует карту перекрытий.

