Теперь можно есть: тысячи новосибирцев принесли в церкви куличи и вино
К собору пришла настоящая толпа желающих освятить еду
Весь день 27 апреля православные новосибирцы приносят яйца, куличи и вино, чтобы освятить к Пасхе — фотокорреспондент НГС побывал на территории Вознесенского собора.
Сегодня с 15:00 новосибирцы приносили в православные храмы еду, чтобы священники могли освятить яйца, куличи и вино для празднования Пасхи. По оценкам корреспондента НГС, только к Вознесенскому собору пришли тысячи горожан.
Праздник продолжится в храмах вечером и ночью 28 апреля. По информации управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, с вечера 27 апреля «будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава для доставки жителей города на богослужение, посвященное празднику Святой Пасхи».
С 19:00 27 апреля до 8:00 28 апреля вводится ограничение на парковку машин на улицах, прилегающих к городским храмам. Кроме того, из-за православного праздника в городе перекроют несколько дорог и пустят дополнительный общественный транспорт — НГС публикует карту перекрытий.