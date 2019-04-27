фоторепортаж

Теперь можно есть: тысячи новосибирцев принесли в церкви куличи и вино

К собору пришла настоящая толпа желающих освятить еду

Желающих освятить еду к Пасхе было действительно много
Желающих освятить еду к Пасхе было действительно много

Весь день 27 апреля православные новосибирцы приносят яйца, куличи и вино, чтобы освятить к Пасхе — фотокорреспондент НГС побывал на территории Вознесенского собора.


Сегодня с 15:00 новосибирцы приносили в православные храмы еду, чтобы священники могли освятить яйца, куличи и вино для празднования Пасхи. По оценкам корреспондента НГС, только к Вознесенскому собору пришли тысячи горожан.


Только к Вознесенскому собору пришли тысячи горожан
Только к Вознесенскому собору пришли тысячи горожан


Святая вода досталась всем, кто пришёл 
Святая вода досталась всем, кто пришёл 


Самой популярной едой были раскрашенные яйца и куличи, но некоторые приносили и кагор 
Самой популярной едой были раскрашенные яйца и куличи, но некоторые приносили и кагор 


Праздничные богослужения сегодня пройдут во многих храмах Новосибирска
Праздничные богослужения сегодня пройдут во многих храмах Новосибирска


Завтра, 28 апреля, в честь Пасхи из Иерусалима в Новосибирск приедет Благодатный огонь
Завтра, 28 апреля, в честь Пасхи из Иерусалима в Новосибирск приедет Благодатный огонь


Ради Пасхи в городе перекроют дороги 
Ради Пасхи в городе перекроют дороги 


Праздник продолжится в храмах вечером и ночью 28 апреля. По информации управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, с вечера 27 апреля «будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава для доставки жителей города на богослужение, посвященное празднику Святой Пасхи».


С 19:00 27 апреля до 8:00 28 апреля вводится ограничение на парковку машин на улицах, прилегающих к городским храмам. Кроме того, из-за православного праздника в городе перекроют несколько дорог и пустят дополнительный общественный транспорт — НГС публикует карту перекрытий.

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