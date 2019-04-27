подробности

«Не знаю, что их заинтересовало»: полиция пришла к подростку — автору футболок о стрельбе в школах

МВД не может подтвердить или опровергнуть визит своих сотрудников к дизайнеру

Подросток делает футболки с провокационными надписями — из-за последней коллекции к нему пришла полиция 
Подросток делает футболки с провокационными надписями — из-за последней коллекции к нему пришла полиция 

Создатель одежды под маркой «Провокация» — ученик старших классов из Новосибирска — рассказал о визите полиции к нему домой на этой неделе. Две сотрудницы МВД расспросили его о коллекции футболок, посвящённой стрельбе в школах. Сами полицейские даже после скандала в СМИ не смогли прокомментировать инцидент.


Коллекцию из 40 футболок с надписями «Гнев» и «Естественный отбор» школьник Никита Дмитриев (имя несовершеннолетнего изменено в соответствии с законодательством. — Прим. ред.) анонсировал неделю назад. Марка одежды известна в Новосибирске, в частности, коллекции с принтом «БАЛО ЗАЕ» — такие транспаранты несли участники шествия «Монстрация».


Дмитриев рассказал корреспонденту НГС, что через два дня после этого группу «Провокация» во «ВКонтакте», где и был размещён анонс, заблокировала администрация социальной сети. Официальная причина блокировка была такова — «в связи с возможным нарушением правил сайта», и автор футболки предполагает, что на паблик пожаловался Центр «Э».


В среду, 24 апреля, Никита Дмитриев зашёл домой, и на лестничной площадке его ждали две сотрудницы полиции — одна из них была в форме, другая в гражданской одежде. Родители были в тот момент на работе, школьник же предложил полицейским побеседовать в квартире.


«У меня сразу стали спрашивать, правый я или левый, к каким группировкам отношусь или нет, и как я отношусь к "Колумбайну" (так называют массовое убийство в американском штате Колорадо в 1999 году. На футболке одного из стрелков было написано "Natural Selection" (естественный отбор). — Прим. ред.), это контрольный вопрос, и тут я сразу понял, о чём речь. Я спрашиваю: "Вы по паблику бренда одежды «Провокация»? — Да. — Ясно, я понял"», — объяснил НГС автор одежды.


Он подчеркнул, что не относит себя ни к каким группировкам, а к стрельбе в школах относится негативно — коллекция одежды же стала рефлексией на тему того, что в России слишком мало внимания уделяется проблеме вооружённых нападений в школах. 


По словам Дмитриева, беседа с полицейскими коснулась и массового убийства в политехническом колледже Керчи в октябре 2018 года. В итоге полицейские дали ему повестку, требующую явиться к инспектору по делам несовершеннолетних (документ есть в распоряжении редакции НГС).


«Мы везде писали, что против стрельбы в школах, чтобы придать этому негативную окраску. Я не знаю, что именно их заинтересовало», — рассказал Никита Дмитриев.


Автор одежды затрудняется сказать, какие действия полиция предпримет в дальнейшем. Само ведомство пока никак не комментирует ситуацию 
Автор одежды затрудняется сказать, какие действия полиция предпримет в дальнейшем. Само ведомство пока никак не комментирует ситуацию 


После визита школьник завёл телеграм-канал и обратился в СМИ с помощью идеолога «Монстрации» Артёма Лосктутова. Но даже после федерального скандала новосибирская полиция с утра до вечера 27 апреля не смогла прокомментировать инцидент и ответить, действительно ли сотрудники МВД приходили к школьнику, что именно они от него хотели. В пресс-службе ведомства лишь несколько раз сообщили, что «уточняют» информацию.


За последние годы в российских школах действительно участились нападения — не просто драки, а избиения и даже стрельба. В частности, в апреле 2019 года в Барабинске Новосибирской области группа подростков жестоко избила школьника и сняла это на видео. Главным нападавшим был студент новосибирского колледжа транспортных технологий, он занимался единоборствами, но его выгнали из секции и забрали все награды


В том же городе весной 2018 года студент первого курса принёс оружие и ранил однокурсника. Пострадавший школьник получил опасный и сложный перелом, а также дробинки в плече — он рассказал НГС свою версию событий

Прочтений: 2605

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено