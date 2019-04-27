«Не знаю, что их заинтересовало»: полиция пришла к подростку — автору футболок о стрельбе в школах

МВД не может подтвердить или опровергнуть визит своих сотрудников к дизайнеру

Подросток делает футболки с провокационными надписями — из-за последней коллекции к нему пришла полиция

Создатель одежды под маркой «Провокация» — ученик старших классов из Новосибирска — рассказал о визите полиции к нему домой на этой неделе. Две сотрудницы МВД расспросили его о коллекции футболок, посвящённой стрельбе в школах. Сами полицейские даже после скандала в СМИ не смогли прокомментировать инцидент.







Коллекцию из 40 футболок с надписями «Гнев» и «Естественный отбор» школьник Никита Дмитриев (имя несовершеннолетнего изменено в соответствии с законодательством. — Прим. ред.) анонсировал неделю назад. Марка одежды известна в Новосибирске, в частности, коллекции с принтом «БАЛО ЗАЕ» — такие транспаранты несли участники шествия «Монстрация».







Дмитриев рассказал корреспонденту НГС, что через два дня после этого группу «Провокация» во «ВКонтакте», где и был размещён анонс, заблокировала администрация социальной сети. Официальная причина блокировка была такова — «в связи с возможным нарушением правил сайта», и автор футболки предполагает, что на паблик пожаловался Центр «Э».







В среду, 24 апреля, Никита Дмитриев зашёл домой, и на лестничной площадке его ждали две сотрудницы полиции — одна из них была в форме, другая в гражданской одежде. Родители были в тот момент на работе, школьник же предложил полицейским побеседовать в квартире.







«У меня сразу стали спрашивать, правый я или левый, к каким группировкам отношусь или нет, и как я отношусь к "Колумбайну" (так называют массовое убийство в американском штате Колорадо в 1999 году. На футболке одного из стрелков было написано "Natural Selection" (естественный отбор). — Прим. ред.), это контрольный вопрос, и тут я сразу понял, о чём речь. Я спрашиваю: "Вы по паблику бренда одежды «Провокация»? — Да. — Ясно, я понял"», — объяснил НГС автор одежды.







Он подчеркнул, что не относит себя ни к каким группировкам, а к стрельбе в школах относится негативно — коллекция одежды же стала рефлексией на тему того, что в России слишком мало внимания уделяется проблеме вооружённых нападений в школах.





По словам Дмитриева, беседа с полицейскими коснулась и массового убийства в политехническом колледже Керчи в октябре 2018 года. В итоге полицейские дали ему повестку, требующую явиться к инспектору по делам несовершеннолетних (документ есть в распоряжении редакции НГС).







«Мы везде писали, что против стрельбы в школах, чтобы придать этому негативную окраску. Я не знаю, что именно их заинтересовало», — рассказал Никита Дмитриев.







Автор одежды затрудняется сказать, какие действия полиция предпримет в дальнейшем. Само ведомство пока никак не комментирует ситуацию





После визита школьник завёл телеграм-канал и обратился в СМИ с помощью идеолога «Монстрации» Артёма Лосктутова. Но даже после федерального скандала новосибирская полиция с утра до вечера 27 апреля не смогла прокомментировать инцидент и ответить, действительно ли сотрудники МВД приходили к школьнику, что именно они от него хотели. В пресс-службе ведомства лишь несколько раз сообщили, что «уточняют» информацию.







За последние годы в российских школах действительно участились нападения — не просто драки, а избиения и даже стрельба. В частности, в апреле 2019 года в Барабинске Новосибирской области группа подростков жестоко избила школьника и сняла это на видео. Главным нападавшим был студент новосибирского колледжа транспортных технологий, он занимался единоборствами, но его выгнали из секции и забрали все награды.





В том же городе весной 2018 года студент первого курса принёс оружие и ранил однокурсника. Пострадавший школьник получил опасный и сложный перелом, а также дробинки в плече — он рассказал НГС свою версию событий.