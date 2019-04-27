Корабли на Оби: толпа новосибирцев выстроилась в очередь к бесплатному теплоходу на набережной

Навигация открылась на Оби сегодня, 27 апреля





Днём 27 апреля на Михайловской набережной прошёл праздник, посвящённый открытию речной навигации, — он собрал больше тысячи горожан. После церемонии новосибирцы сразу же выстроились в очередь на теплоход.







Праздник начался с выступления Новосибирского духового оркестра под управлением Игоря Зугрова, а после этого новосибирцы наблюдали традиционный парад судов, торжественный марш курсантов и концерт. По оценкам корреспондентов НГС, на праздник открытия навигации собрались больше 1000 человек.







На праздник пришли больше тысячи человек





Церемония открытия началась с музыки духового оркестра





«За последние десятилетия речники переживали что-то плохое, что-то хорошее, но всегда благодаря своему профессионализму, благодаря своей любви к реке, своей профессии, достигали результатов <…> В зимний период ремонтируется флот, накапливаются грузы, а с прохождением ледохода все речники ждут открытия навигации», — объявил со сцены руководитель администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергей Павлушкин.







Новосибирцы увидели и традиционный парад судов





Мероприятие было довольно зрелищным





Открытие состоялось, несмотря на довольно прохладную погоду





Новосибирцы выстроились в большую очередь на бесплатный теплоход





Полиция следила за безопасностью на массовом празднике





Раньше такие праздники проходили в парке «Городское начало», а сейчас — у сцены обновлённой набережной





Как объяснили в пресс-центре мэрии, все желающие могли сегодня попасть на бесплатную экскурсию на теплоходе, организованную Музеем Новосибирска «Шесть мостов с берега», к нему тут же выстроилась огромная очередь горожан.







Открытие речной навигации — не единственное интересное событие этих выходных в Новосибирске. НГС. АФИША выбрала 10 самых увлекательных мероприятий — среди них не только концерты, но и полезные события, а также самые ожидаемые кинопремьеры.

