фоторепортаж

Корабли на Оби: толпа новосибирцев выстроилась в очередь к бесплатному теплоходу на набережной

На Оби открыли речную навигацию — фоторепортаж НГС

Навигация открылась на Оби сегодня, 27 апреля
Навигация открылась на Оби сегодня, 27 апреля


Днём 27 апреля на Михайловской набережной прошёл праздник, посвящённый открытию речной навигации, — он собрал больше тысячи горожан. После церемонии новосибирцы сразу же выстроились в очередь на теплоход.


Праздник начался с выступления Новосибирского духового оркестра под управлением Игоря Зугрова, а после этого новосибирцы наблюдали традиционный парад судов, торжественный марш курсантов и концерт. По оценкам корреспондентов НГС, на праздник открытия навигации собрались больше 1000 человек.


На праздник пришли больше тысячи человек
На праздник пришли больше тысячи человек


Церемония открытия началась с музыки духового оркестра
Церемония открытия началась с музыки духового оркестра


«За последние десятилетия речники переживали что-то плохое, что-то хорошее, но всегда благодаря своему профессионализму, благодаря своей любви к реке, своей профессии, достигали результатов <…> В зимний период ремонтируется флот, накапливаются грузы, а с прохождением ледохода все речники ждут открытия навигации», — объявил со сцены руководитель администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергей Павлушкин.


Новосибирцы увидели и традиционный парад судов
Новосибирцы увидели и традиционный парад судов


Мероприятие было довольно зрелищным
Мероприятие было довольно зрелищным


Открытие состоялось, несмотря на довольно прохладную погоду
Открытие состоялось, несмотря на довольно прохладную погоду


Новосибирцы выстроились в большую очередь на бесплатный теплоход
Новосибирцы выстроились в большую очередь на бесплатный теплоход


Полиция следила за безопасностью на массовом празднике
Полиция следила за безопасностью на массовом празднике


Раньше такие праздники проходили в парке «Городское начало», а сейчас — у сцены обновлённой набережной
Раньше такие праздники проходили в парке «Городское начало», а сейчас — у сцены обновлённой набережной


Как объяснили в пресс-центре мэрии, все желающие могли сегодня попасть на бесплатную экскурсию на теплоходе, организованную Музеем Новосибирска «Шесть мостов с берега», к нему тут же выстроилась огромная очередь горожан.


Открытие речной навигации — не единственное интересное событие этих выходных в Новосибирске. НГС. АФИША выбрала 10 самых увлекательных мероприятий — среди них не только концерты, но и полезные события, а также самые ожидаемые кинопремьеры.

Прочтений: 5202

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (47)47
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено