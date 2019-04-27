Котик снова дома: новость на НГС помогла найти хозяев красивой кошки, упавшей из окна высотки

Владельцы животного заверили, что не видели ни одного объявления о найденном животном

Кошка не была дома почти месяц — она выпала из окна 4 апреля
Кошка не была дома почти месяц — она выпала из окна 4 апреля

Ветклиника нашла хозяев кошки, которую врачи лечили от сложного перелома лапы, — ещё в начале апреля животное упало из окна высотки, и с тех пор ветеринары не могли связаться с владельцами.


Кошка выпала из окна дома по улице Серебренниковской 4 апреля — её нашли гулявшие во дворе дети, они и принесли животное в ближайшую ветклинику. Выяснилось, что у кошки вдребезги разбит локоть, кроме того, у неё после травмы появилась грыжа. Ветеринары вылечили её за свой счёт и назвали Геллой.


Как рассказывали в «ВетаКлиник», кошке на вид около года (позже оказалось, что она гораздо старше). Фотографии Геллы они развесили около дома, где нашли кошку, но хозяева так и не объявились.


Сегодня владельцы животного узнали на снимках, опубликованных на НГС, свою пропавшую кошку Соню и пошли в клинику.


Оказалось, что кошка очень молодо выглядит — ей на самом деле не год, а 12 лет
Оказалось, что кошка очень молодо выглядит — ей на самом деле не год, а 12 лет


«Прочитали, увидели, сразу же побежали! [В тот день], получается, я открыл балкон и ушёл на работу, а потом прихожу, а кошки нет. Мы бегали, искали — уже была ночь на дворе, а мы бегали, искали кошку. Раньше ничего такого не было — за 12 лет своей жизни она первый раз такое сделала. 


Она выглядит молоденькой, но ей уже 12 лет, она со второго класса с нами», — объяснил НГС владелец кошки Евгений Косогоров, отметив, что объявлений во дворе они не видели. 


Хозяева пообещали тщательнее следить за безопасностью кошки
Хозяева пообещали тщательнее следить за безопасностью кошки


Он заверил, что в дальнейшем будет тщательно следить за безопасностью Сони. Сейчас она в хорошем состоянии («шустрая, бегает, прыгает») и уже уехала домой, отметил хозяин. В ветклинике же добавили, что денег с владельцев Геллы-Сони брать не стали.


Ранее редакция НГС собрала 7 трогательных историй зверей, которые оказались в безвыходном положении, их ждала мучительная смерть, но в итоге им помогли люди.

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