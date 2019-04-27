Котик снова дома: новость на НГС помогла найти хозяев красивой кошки, упавшей из окна высотки

Владельцы животного заверили, что не видели ни одного объявления о найденном животном

Кошка не была дома почти месяц — она выпала из окна 4 апреля

Ветклиника нашла хозяев кошки, которую врачи лечили от сложного перелома лапы, — ещё в начале апреля животное упало из окна высотки, и с тех пор ветеринары не могли связаться с владельцами.







Кошка выпала из окна дома по улице Серебренниковской 4 апреля — её нашли гулявшие во дворе дети, они и принесли животное в ближайшую ветклинику. Выяснилось, что у кошки вдребезги разбит локоть, кроме того, у неё после травмы появилась грыжа. Ветеринары вылечили её за свой счёт и назвали Геллой.







Как рассказывали в «ВетаКлиник», кошке на вид около года (позже оказалось, что она гораздо старше). Фотографии Геллы они развесили около дома, где нашли кошку, но хозяева так и не объявились.







Сегодня владельцы животного узнали на снимках, опубликованных на НГС, свою пропавшую кошку Соню и пошли в клинику.







Оказалось, что кошка очень молодо выглядит — ей на самом деле не год, а 12 лет





«Прочитали, увидели, сразу же побежали! [В тот день], получается, я открыл балкон и ушёл на работу, а потом прихожу, а кошки нет. Мы бегали, искали — уже была ночь на дворе, а мы бегали, искали кошку. Раньше ничего такого не было — за 12 лет своей жизни она первый раз такое сделала.





Она выглядит молоденькой, но ей уже 12 лет, она со второго класса с нами», — объяснил НГС владелец кошки Евгений Косогоров, отметив, что объявлений во дворе они не видели.







Хозяева пообещали тщательнее следить за безопасностью кошки





Он заверил, что в дальнейшем будет тщательно следить за безопасностью Сони. Сейчас она в хорошем состоянии («шустрая, бегает, прыгает») и уже уехала домой, отметил хозяин. В ветклинике же добавили, что денег с владельцев Геллы-Сони брать не стали.







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