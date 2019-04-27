«Сильно хотел победить»: у новосибирца начался приступ эпилепсии во время эстафеты на Станиславского

Ещё один участник эстафеты упал в обморок во время забега

Спасатели помогли двум участникам эстафеты

Днём 27 апреля во время легкоатлетической эстафеты двоим спортсменам потребовалась помощь спасателей и медиков — один потерял сознание, а у второго случился приступ эпилепсии.







Эстафета проходила сегодня на перекрытой улице Станиславского с утра до обеда. Примерно в 11:30 один из участников, 20-летний спортсмен, потерял сознание прямо на финише, сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).







«Видимо, он сильно хотел победить в эстафете и не рассчитал свои силы, потратив максимум энергии в конце забега. С помощью нашатыря спасатели привели его в чувство. Пока спасатели вызывали и ожидали скорую помощь, спортсмен пришёл в чувство, отдышался и был передан тренеру команды», — рассказали спасатели, добавив, что от госпитализации спортсмен отказался.







Медики увезли в больницу мужчину, у которого случился приступ эпилепсии





Буквально через 10 минут стало плохо 42-летнему мужчине — у него случился приступ эпилепсии. Спасатели оказали ему первую помощь и передали скорой.







Дополнение: после публикации новости спасатели уточнили, что приступ случился не у участника, а у зрителя соревнований.





Эстафета в память о воинах-сибиряках проходит в Новосибирске уже в 70-й раз — победителю пообещали подарить новый автомобиль Hyundai. Ради эстафеты транспортное движение было перекрыто на улице Станиславского.

