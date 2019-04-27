«Люди должны быть наказаны»: сотни новосибирцев вышли на митинг против убийства бездомных зверей

На митинг пришли не только люди, но и собаки

Днём 27 апреля в Первомайском сквере Новосибирска начался массовый митинг против жестокого обращения с бездомными животными, оказавшимися в городской службе отлова. Зоозащитники потребовали наказать руководство службы за убийства собак и коррупцию.







На митинг у фонтана в Первомайском сквере пришли, по оценкам корреспондента НГС, более 300 человек — причём некоторые пришли со своими собаками. Многие зоозащитники развернули плакаты о коррупции и жестокости в Новосибирском центре по проблемам домашних животных (НЦПДЖ). Они ссылаются на проверку Контрольно-счётной палаты, которая выявила нарушения на сумму 60 миллионов рублей в городской службе отлова.







К митингу присоединялись и прохожие, которые просто шли по Первомайскому скверу днём в субботу





Зоозащитники потребовали разобраться с городской службой отлова и уволить её руководителя Андрея Каркавина





«Мы требуем, чтобы людей, которые виновны в нецелевом использовании 60 миллионов, наказали — не просто назвали это бесхозяйственностью; 60 миллионов — это не тысячи, это 60 миллионов. Люди должны быть наказаны, потому что это огромные деньги — это первое.





И мы требуем, чтобы работа НЦПДЖ превратилась не в убийство, как сейчас, убийство и отлов, а чтобы это была работа по решению проблемы бездомных животных.





<…> У нас столько зоозащитников, которые тратят свои деньги, время, спасая, вытаскивая из НЦПДЖ этих животных! Это ненормально», — объяснила НГС одна из организаторов митинга, руководитель приюта Академгородка Галина Клебче.







Руководитель приюта для собак в Академгородке Галина Клебче рассказала о проверке Контрольно-счётной палаты, которая выявила в центре нарушений на 60 миллионов рублей





По словам участников, зоозащитники не на словах знают о ситуации с отловом — они периодически спасают оттуда собак, а потом пристраивают их





Они настаивают на гуманном решении проблемы бездомных зверей





Участники митинга подписали резолюцию, которую собираются отправить в мэрию города, правительство Новосибирской области, а также в Законодательное собрание региона — в документе они просят усилить контроль за центром, а также уволить его руководителей. Кроме того, зоозащитники готовят коллективное заявление в Следственный комитет по факту жестокого обращения с животными и коррупции.







Итогом митинга станет резолюция, обращённая к местным властям





За митингом приглядывали несколько полицейских — акция была согласована с мэрией





Также зоозащитники планируют отправить коллективную жалобу в Следственный комитет





Борьба зоозащитников с центром по проблемам домашних животных длится не один год — первые часто заявляют о непозволительном обращении с собаками в городской службе отлова, в том числе о массовом усыплении зверей. Центр же, как правило, опровергает эти заявления. Корреспонденты НГС побывали в центре и узнали, где и как заканчивают свои дни собаки, оказавшиеся на ледяных улицах Новосибирска.

