Улицу Станиславского закрыли для автомобилей — ради тысячи бегунов, которые сражаются за машину

Утром 27 апреля у Монумента Славы на левом берегу Новосибирска началась 70-я эстафета в память о воинах-сибиряках — победителю подарят новый автомобиль Hyundai. Ради эстафеты транспортное движение перекрыто на улице Станиславского.



Легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, началась с возложения венков к Вечному огню на Монументе Славы, а в 10:50 уже начались первые забеги.



Как рассказал корреспонденту НГС начальник отдела по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского района Новосибирска Евгений Твердохлебов, ещё продолжается регистрация на эстафету, но уже сейчас известно, что участников около 1200: школьники, студенты, представители предприятий и 41-й армии.

