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Город

Улицу Станиславского закрыли для автомобилей — ради тысячи бегунов, которые сражаются за машину

Эстафета с перекрытием дорог продлится до обеда

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Эстафета продлится сегодня до 14:00

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 27 апреля у Монумента Славы на левом берегу Новосибирска началась 70-я эстафета в память о воинах-сибиряках — победителю подарят новый автомобиль Hyundai. Ради эстафеты транспортное движение перекрыто на улице Станиславского.

Легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, началась с возложения венков к Вечному огню на Монументе Славы, а в 10:50 уже начались первые забеги.

Как рассказал корреспонденту НГС начальник отдела по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского района Новосибирска Евгений Твердохлебов, ещё продолжается регистрация на эстафету, но уже сейчас известно, что участников около 1200: школьники, студенты, представители предприятий и 41-й армии.

Эстафета началась с возложения цветов к Вечному огню

Фото: Александр Ощепков / НГС

В церемонии поучаствовали представители мэрии

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Победителей эстафеты ждут подарки и призы: кубки, грамоты, памятные подарки и главный приз — автомобиль», — сообщают организаторы.

Евгений Твердохлебов уточнил, что автомобиль — новый Hyundai. Он достанется победителю Андрею Алексееву — сотруднику организации «Гранит», который пробежал быстрее всех.

В забегах принимают участие более 1000 человек

Фото: Александр Ощепков / НГС

Главным призом стал автомобиль

Фото: Александр Ощепков / НГС

На улице довольно холодно, но участников всё равно было очень много 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Среди них — школьники, студенты и сотрудники предприятий

Фото: Александр Ощепков / НГС

Впервые в этом году состоится массовый забег — его старт в 12:30. В 13:00 пройдёт торжественная церемония закрытия.

Эстафета посвящена памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны

Фото: Александр Ощепков / НГС

Проезжая часть будет закрыта до обеда

Фото: Александр Ощепков / НГС

В конце мероприятия пройдёт торжественная церемония закрытия — также у Монумента Славы

Фото: Александр Ощепков / НГС

Проезжая часть по улице Станиславского на участке от площади Труда до площади Станиславского будет закрыта до 14:00.

В эти выходные перекроют несколько дорог и из-за празднования Пасхи в Новосибирске, также будет вводиться ограничение на парковку машин на улицах, прилегающих к городским храмам.

Мария Морсина
Скриншот youtube.com, канал MIITV

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Мария Морсина

ТЕГИ

эстафетаперекрытие дороги

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КОММЕНТАРИИ (40)

Наталья
27 апр 2019 в 11:34

Весь левый берег встал из за этих бегунов, не уже ли на стадионе нельзя проводить мероприятия.

легкотрудник79
27 апр 2019 в 11:39

после получения машины победитель бегуном быть и перестанет. лучше кеды подарите.

Васелиса
27 апр 2019 в 11:37

Нужно всех автомобилистов превратить в бегунов навсегда.