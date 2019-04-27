Улицу Станиславского закрыли для автомобилей — ради тысячи бегунов, которые сражаются за машину

Утром 27 апреля у Монумента Славы на левом берегу Новосибирска началась 70-я эстафета в память о воинах-сибиряках — победителю подарят новый автомобиль Hyundai. Ради эстафеты транспортное движение перекрыто на улице Станиславского.
Легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, началась с возложения венков к Вечному огню на Монументе Славы, а в 10:50 уже начались первые забеги.
Как рассказал корреспонденту НГС начальник отдела по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского района Новосибирска Евгений Твердохлебов, ещё продолжается регистрация на эстафету, но уже сейчас известно, что участников около 1200: школьники, студенты, представители предприятий и 41-й армии.
«Победителей эстафеты ждут подарки и призы: кубки, грамоты, памятные подарки и главный приз — автомобиль», — сообщают организаторы.
Евгений Твердохлебов уточнил, что автомобиль — новый Hyundai. Он достанется победителю Андрею Алексееву — сотруднику организации «Гранит», который пробежал быстрее всех.
Впервые в этом году состоится массовый забег — его старт в 12:30. В 13:00 пройдёт торжественная церемония закрытия.
Проезжая часть по улице Станиславского на участке от площади Труда до площади Станиславского будет закрыта до 14:00.
В эти выходные перекроют несколько дорог и из-за празднования Пасхи в Новосибирске, также будет вводиться ограничение на парковку машин на улицах, прилегающих к городским храмам.