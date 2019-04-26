Путин присвоил звание Героя Труда жительнице Новосибирской области

Женщина трудится на железной дороге более 35 лет

Также у Ольги Бочкарёвой есть две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени
Также у Ольги Бочкарёвой есть две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания Героя Труда пятерым россиянам — в список попала жительница Новосибирской области.


«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации <...> Бочкарёвой Ольге Николаевне — дежурному по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги"», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.


Ольга Бочкарева работает на станции Инская уже более 35 лет. Она имеет две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.


Ранее Владимир Путин присвоил почётные звания восьми жителям Новосибирской области. 

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