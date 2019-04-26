Баскетбол: новосибирское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей»

Из девяти последних игр новосибирские баскетболистки уступили только в одной

Сегодня, 26 апреля, новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» в рамках очередного матча женской Премьер-лиги одержал победу над красноярской командой «Енисей».







Счёт встречи составил 88:75 в пользу новосибирских спортсменок.







«В рамках российской Премьер-лиги завершилась встреча между командами "Динамо" и "Енисей". Встреча географических соседей всегда носит принципиальный характер. <...> Наша команда, к концу сезона набравшая хороший ход, одержала восьмую победу в девяти последних встречах», — рассказал корреспонденту НГС генеральный менеджер клуба Сергей Баженов.





Самым результативным игроком в этом матче стала Джейми Скотт, набравшая 26 очков. Центровая Екатерина Поляшова принесла команде 17 очков, а Майя-Мари Лэнглуа — 16 очков.





Также Сергей Баженов подчеркнул, что сразу после сегодняшней игры баскетбольный клуб продлил контракты с Джейми Скотт и Майей-Мари Лэнглуа.





Прошлую игру против «Ивенты» из Курска новосибирская команда выиграла со счётом 85:74.