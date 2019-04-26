Здание Новосибирского автовокзала эвакуировали из-за подозрительной сумки

Людей уже запустили обратно в здание

Вечером в пятницу, 26 апреля, из здания Новосибирского автовокзала эвакуировали людей.







«Информация прошла у полиции. Обнаружена сумка. Проводится эвакуация», — коротко рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской службы «112».







В полиции обещали прокомментировать ситуацию чуть позже.





«Уезжала в Томск, несколько раз объявляли о забытой в здании сумке. Потом попросили всех покинуть автовокзал, отойти на безопасное расстояние от здания. Паники не было. Службы прибыли достаточно быстро, в течение 20–30 минут. Сумку вынесли на улицу сотрудники полиции, работа автовокзала возобновилась», — сообщила очевидица.





Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на месте работали кинологи с собаками. Но на данный момент людей уже запускают обратно в здание автовокзала.





В минувший вторник, 23 апреля, людей дважды эвакуировали из МФК «Сан Сити». Спасатели выезжали на вызов о ложном минировании и о задымлении в кинотеатре.