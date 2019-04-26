Здание Новосибирского автовокзала эвакуировали из-за подозрительной сумки

На месте работали кинологи

Людей уже запустили обратно в здание
Людей уже запустили обратно в здание

Вечером в пятницу, 26 апреля, из здания Новосибирского автовокзала эвакуировали людей.


«Информация прошла у полиции. Обнаружена сумка. Проводится эвакуация», — коротко рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской службы «112».


В полиции обещали прокомментировать ситуацию чуть позже.


«Уезжала в Томск, несколько раз объявляли о забытой в здании сумке. Потом попросили всех покинуть автовокзал, отойти на безопасное расстояние от здания. Паники не было. Службы прибыли достаточно быстро, в течение 20–30 минут. Сумку вынесли на улицу сотрудники полиции, работа автовокзала возобновилась», — сообщила очевидица.


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на месте работали кинологи с собаками. Но на данный момент людей уже запускают обратно в здание автовокзала.


В минувший вторник, 23 апреля, людей дважды эвакуировали из МФК «Сан Сити». Спасатели выезжали на вызов о ложном минировании и о задымлении в кинотеатре. 

Прочтений: 3141

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено