Две пожарные машины примчались тушить клуб «Подземка». Выяснилось, что там идёт фестиваль кальянов

О дыме рядом с клубом сообщил бдительный новосибирец

На месте работали две бригады пожарных 
На месте работали две бригады пожарных 

Вечером в пятницу, 26 апреля, пожарным поступил вызов о задымлении рядом с лофт-парком «Подземка» в Заельцовском районе Новосибирска — оказалось, что там шёл фестиваль кальяна. 


О том, что к «Подземке» приехали пожарные, в редакцию НГС сообщила читательница Наталья Зырянова. Она рассказала, что увидела дым, который шёл из стеклянных пирамид на бульваре Красного проспекта. 


«Мы шли по скверу, который на Красном проспекте, увидели, что из "пирамидок", которые находятся у "Подземки", идёт дымок. И там стояли две пожарные машины», — добавила Наталья Зырянова. 


В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту НГС сообщили, что пожарные поехали на вызов после звонка новосибирца. 


«В 17:30 был вызов на Красный проспект, 161 в Заельцовском районе. Позвонил человек и сообщил о задымлении на первом этаже. Туда выехали две пожарные машины — 


оказалось, что на первом этаже проходил фестиваль кальяна, горения не обнаружено», — рассказали в пресс-службе областного МЧС. 


Один из сотрудников лофт-парка «Подземка» сообщил, что пожарные действительно приезжали, но пожара у них не было.


Кальяны далеко не всегда становятся причиной пожаров, но одна из новосибирских кальянных несколько лет назад всё же сгорела — её подожгли сигнальной ракетой

Прочтений: 2480

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено