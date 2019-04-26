Две пожарные машины примчались тушить клуб «Подземка». Выяснилось, что там идёт фестиваль кальянов

О дыме рядом с клубом сообщил бдительный новосибирец

На месте работали две бригады пожарных

Вечером в пятницу, 26 апреля, пожарным поступил вызов о задымлении рядом с лофт-парком «Подземка» в Заельцовском районе Новосибирска — оказалось, что там шёл фестиваль кальяна.





О том, что к «Подземке» приехали пожарные, в редакцию НГС сообщила читательница Наталья Зырянова. Она рассказала, что увидела дым, который шёл из стеклянных пирамид на бульваре Красного проспекта.







«Мы шли по скверу, который на Красном проспекте, увидели, что из "пирамидок", которые находятся у "Подземки", идёт дымок. И там стояли две пожарные машины», — добавила Наталья Зырянова.





В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту НГС сообщили, что пожарные поехали на вызов после звонка новосибирца.





«В 17:30 был вызов на Красный проспект, 161 в Заельцовском районе. Позвонил человек и сообщил о задымлении на первом этаже. Туда выехали две пожарные машины —





оказалось, что на первом этаже проходил фестиваль кальяна, горения не обнаружено», — рассказали в пресс-службе областного МЧС.





Один из сотрудников лофт-парка «Подземка» сообщил, что пожарные действительно приезжали, но пожара у них не было.





Кальяны далеко не всегда становятся причиной пожаров, но одна из новосибирских кальянных несколько лет назад всё же сгорела — её подожгли сигнальной ракетой.