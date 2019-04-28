Можно ли звонить в скорую из-за температуры? А из-за сильной боли в животе? Пройдите тест и узнайте
Многие путают функционал скорой и неотложки. Вы из их числа или нет?
28 апреля — день скорой помощи. В эту службу что в будни, что в выходные поступают столько звонков, что справиться со всеми сообщениями медикам порой бывает очень сложно. Горожане тоже подкидывают проблем — не специально, а по незнанию. Оказывается, есть четкое разграничение, когда нужно звонить в скорую помощь по номерам 03, 103 или 112, а когда следует обратиться в неотложку, набрав номер своей поликлиники.
Пройдите наш тест и поймите, насколько вы разбираетесь в работе скорой и знаете, когда и куда надо звонить.
Начнём с простого. У вас слегка заболела голова. Ничего серьёзного, но ощущения не особо приятные. Что делать?
- Выпить таблетку обезболивающего. Немного подождать, и всё пройдёт
- Сесть и заплакать. И пожаловаться всем, как вам плохо
- Позвонить в скорую. Меня надо срочно спасать!
У ребенка поднялась высокая температура. Вы уже дали малышу микстуру или другое лекарство, но лучше не стало. Куда звонить?
- Никуда звонить не надо. Через пару часов всё само пройдёт
- В неотложку. Без помощи доктора тут никак
- В скорую, это считается экстренным случаем
У беременной роды начались раньше времени. Что делать? Срочно везти в роддом?
- Да, других вариантов, в общем-то, нет
- Думаю, в неотложку звонить надо
- В скорую звонить надо. И поскорее!
Вы заботитесь об онкобольном, и ему нужно поставить очередной укол. Как быть?
- Порыться в аптечке. И сделать инъекцию как уж получится
- Нужна помощь неотложки. Доктор поможет
- Надо дать обезболивающее, тепло укутать, напоить горячим чаем с лимоном
У вас жутко зуб разболелся, вот прямо до слёз. Анальгетики в таблетках не помогают. Что делать-то?
- Собираться и ехать в стоматологию, как ни странно. Тут выявят причину боли и сразу начнут лечение
- Удвоить дозировку обезболивающих препаратов. Всё само пройдёт
- Буду стойко терпеть. Если лучше не станет, то позвоню в неотложку
Ваш пожилой родственник почувствовал себя нехорошо. Судя по симптомам, это похоже на инфаркт. Куда звонить?
- В скорую. И быстрее звоните, каждая минута на счету
- Думаю, в неотложку. Правильно?
- Да никуда звонить не надо. Уложить поудобнее, дать стакан воды
Взрослые ненадолго отвлеклись, и ребёнок опрокинул на себя кружку кипятка. Ноги покрылись волдырями. Как быть в такой ситуации?
- Говорят, нужно приложить что-то холодное. И всё пройдёт
- В скорую нужно звонить. Нужна помощь медиков
- Отругать проныру, чтоб не лез, куда не просят, и вызвать неотложку
Вы катались с горки. Придя домой, обнаружили на ноге синяк. Надо врачей на дом вызывать?
- Вы что хоть! Само всё пройдёт через недельку
- Да. И звонить нужно в скорую
- Честно, не знаю. Скорее всего, да
Ваш коллега потерял сознание. Надо что-то делать. Но что?
- В скорую звонить надо. И никак иначе
- Позвонить в неотложку
- Потрясти за плечи, принести воды
Последний вопрос. Во дворе заметили человека, который взобрался на козырек подъезда и грозится прыгать вниз. Спасателям и в полицию вы уже позвонили. А врачей звать?
- Нет, а зачем?
- Да. Нужно звонить в неотложку
- Думаю, надо в скорую звонить
Правильные ответы: 5/10
Вы слабо разбираетесь в работе скорой помощи и случаях, когда нужно ей звонить
Правильные ответы: 5/10
Вы хорошо разбираетесь в работе скорой помощи и случаях, когда нужно ей звонить
Правильные ответы: 5/10
Вы отлично разбираетесь в работе скорой помощи и знаете, когда нужно звонить