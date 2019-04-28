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Можно ли звонить в скорую из-за температуры? А из-за сильной боли в животе? Пройдите тест и узнайте

Многие путают функционал скорой и неотложки. Вы из их числа или нет?

Разбираемся, в каком случае нужно звонить в скорую, когда — в неотложку
Разбираемся, в каком случае нужно звонить в скорую, когда — в неотложку

28 апреля — день скорой помощи. В эту службу что в будни, что в выходные поступают столько звонков, что справиться со всеми сообщениями медикам порой бывает очень сложно. Горожане тоже подкидывают проблем — не специально, а по незнанию. Оказывается, есть четкое разграничение, когда нужно звонить в скорую помощь по номерам 03, 103 или 112, а когда следует обратиться в неотложку, набрав номер своей поликлиники.


Пройдите наш тест и поймите, насколько вы разбираетесь в работе скорой и знаете, когда и куда надо звонить.


Начнём с простого. У вас слегка заболела голова. Ничего серьёзного, но ощущения не особо приятные. Что делать?

  • Выпить таблетку обезболивающего. Немного подождать, и всё пройдёт
  • Сесть и заплакать. И пожаловаться всем, как вам плохо
  • Позвонить в скорую. Меня надо срочно спасать!


У ребенка поднялась высокая температура. Вы уже дали малышу микстуру или другое лекарство, но лучше не стало. Куда звонить?

  • Никуда звонить не надо. Через пару часов всё само пройдёт
  • В неотложку. Без помощи доктора тут никак
  • В скорую, это считается экстренным случаем


У беременной роды начались раньше времени. Что делать? Срочно везти в роддом?

  • Да, других вариантов, в общем-то, нет
  • Думаю, в неотложку звонить надо
  • В скорую звонить надо. И поскорее!


Вы заботитесь об онкобольном, и ему нужно поставить очередной укол. Как быть?

  • Порыться в аптечке. И сделать инъекцию как уж получится
  • Нужна помощь неотложки. Доктор поможет
  • Надо дать обезболивающее, тепло укутать, напоить горячим чаем с лимоном


У вас жутко зуб разболелся, вот прямо до слёз. Анальгетики в таблетках не помогают. Что делать-то?

  • Собираться и ехать в стоматологию, как ни странно. Тут выявят причину боли и сразу начнут лечение
  • Удвоить дозировку обезболивающих препаратов. Всё само пройдёт
  • Буду стойко терпеть. Если лучше не станет, то позвоню в неотложку


Ваш пожилой родственник почувствовал себя нехорошо. Судя по симптомам, это похоже на инфаркт. Куда звонить?

  • В скорую. И быстрее звоните, каждая минута на счету
  • Думаю, в неотложку. Правильно?
  • Да никуда звонить не надо. Уложить поудобнее, дать стакан воды


Взрослые ненадолго отвлеклись, и ребёнок опрокинул на себя кружку кипятка. Ноги покрылись волдырями. Как быть в такой ситуации?

  • Говорят, нужно приложить что-то холодное. И всё пройдёт
  • В скорую нужно звонить. Нужна помощь медиков
  • Отругать проныру, чтоб не лез, куда не просят, и вызвать неотложку


Вы катались с горки. Придя домой, обнаружили на ноге синяк. Надо врачей на дом вызывать?

  • Вы что хоть! Само всё пройдёт через недельку
  • Да. И звонить нужно в скорую
  • Честно, не знаю. Скорее всего, да


Ваш коллега потерял сознание. Надо что-то делать. Но что?

  • В скорую звонить надо. И никак иначе
  • Позвонить в неотложку
  • Потрясти за плечи, принести воды


Последний вопрос. Во дворе заметили человека, который взобрался на козырек подъезда и грозится прыгать вниз. Спасателям и в полицию вы уже позвонили. А врачей звать?

  • Нет, а зачем?
  • Да. Нужно звонить в неотложку
  • Думаю, надо в скорую звонить


Можно ли звонить в скорую из-за температуры? А из-за сильной боли в животе? Пройдите тест и узнайте

Правильные ответы: 5/10

Вы слабо разбираетесь в работе скорой помощи и случаях, когда нужно ей звонить

Пройти тест еще раз
Можно ли звонить в скорую из-за температуры? А из-за сильной боли в животе? Пройдите тест и узнайте

Правильные ответы: 5/10

Вы хорошо разбираетесь в работе скорой помощи и случаях, когда нужно ей звонить

Пройти тест еще раз
Можно ли звонить в скорую из-за температуры? А из-за сильной боли в животе? Пройдите тест и узнайте

Правильные ответы: 5/10

Вы отлично разбираетесь в работе скорой помощи и знаете, когда нужно звонить

Пройти тест еще раз
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