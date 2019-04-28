Можно ли звонить в скорую из-за температуры? А из-за сильной боли в животе? Пройдите тест и узнайте

Многие путают функционал скорой и неотложки. Вы из их числа или нет?

Разбираемся, в каком случае нужно звонить в скорую, когда — в неотложку

28 апреля — день скорой помощи. В эту службу что в будни, что в выходные поступают столько звонков, что справиться со всеми сообщениями медикам порой бывает очень сложно. Горожане тоже подкидывают проблем — не специально, а по незнанию. Оказывается, есть четкое разграничение, когда нужно звонить в скорую помощь по номерам 03, 103 или 112, а когда следует обратиться в неотложку, набрав номер своей поликлиники.







Пройдите наш тест и поймите, насколько вы разбираетесь в работе скорой и знаете, когда и куда надо звонить.





Начнём с простого. У вас слегка заболела голова. Ничего серьёзного, но ощущения не особо приятные. Что делать?

Выпить таблетку обезболивающего. Немного подождать, и всё пройдёт

Сесть и заплакать. И пожаловаться всем, как вам плохо

Позвонить в скорую. Меня надо срочно спасать!





У ребенка поднялась высокая температура. Вы уже дали малышу микстуру или другое лекарство, но лучше не стало. Куда звонить?

Никуда звонить не надо. Через пару часов всё само пройдёт

В неотложку. Без помощи доктора тут никак

В скорую, это считается экстренным случаем





У беременной роды начались раньше времени. Что делать? Срочно везти в роддом?

Да, других вариантов, в общем-то, нет

Думаю, в неотложку звонить надо

В скорую звонить надо. И поскорее!





Вы заботитесь об онкобольном, и ему нужно поставить очередной укол. Как быть?

Порыться в аптечке. И сделать инъекцию как уж получится

Нужна помощь неотложки. Доктор поможет

Надо дать обезболивающее, тепло укутать, напоить горячим чаем с лимоном





У вас жутко зуб разболелся, вот прямо до слёз. Анальгетики в таблетках не помогают. Что делать-то?

Собираться и ехать в стоматологию, как ни странно. Тут выявят причину боли и сразу начнут лечение

Удвоить дозировку обезболивающих препаратов. Всё само пройдёт

Буду стойко терпеть. Если лучше не станет, то позвоню в неотложку





Ваш пожилой родственник почувствовал себя нехорошо. Судя по симптомам, это похоже на инфаркт. Куда звонить?

В скорую. И быстрее звоните, каждая минута на счету

Думаю, в неотложку. Правильно?

Да никуда звонить не надо. Уложить поудобнее, дать стакан воды





Взрослые ненадолго отвлеклись, и ребёнок опрокинул на себя кружку кипятка. Ноги покрылись волдырями. Как быть в такой ситуации?

Говорят, нужно приложить что-то холодное. И всё пройдёт

В скорую нужно звонить. Нужна помощь медиков

Отругать проныру, чтоб не лез, куда не просят, и вызвать неотложку





Вы катались с горки. Придя домой, обнаружили на ноге синяк. Надо врачей на дом вызывать?

Вы что хоть! Само всё пройдёт через недельку

Да. И звонить нужно в скорую

Честно, не знаю. Скорее всего, да





Ваш коллега потерял сознание. Надо что-то делать. Но что?

В скорую звонить надо. И никак иначе

Позвонить в неотложку

Потрясти за плечи, принести воды





Последний вопрос. Во дворе заметили человека, который взобрался на козырек подъезда и грозится прыгать вниз. Спасателям и в полицию вы уже позвонили. А врачей звать?

Нет, а зачем?

Да. Нужно звонить в неотложку

Думаю, надо в скорую звонить





Можно ли звонить в скорую из-за температуры? А из-за сильной боли в животе? Пройдите тест и узнайте Правильные ответы: 5/10 Вы слабо разбираетесь в работе скорой помощи и случаях, когда нужно ей звонить Пройти тест еще раз

Можно ли звонить в скорую из-за температуры? А из-за сильной боли в животе? Пройдите тест и узнайте Правильные ответы: 5/10 Вы хорошо разбираетесь в работе скорой помощи и случаях, когда нужно ей звонить Пройти тест еще раз