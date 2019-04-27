В Новосибирске выбрали самую красивую тувинку

Теперь победительница поедет в Кызыл

20-летняя Чечейген Седенсот получила звание «Мисс Сибирь — 2019» 
20-летняя Чечейген Седенсот получила звание «Мисс Сибирь — 2019» 

Сегодня в Новосибирске прошёл конкурс красоты и грации «Мисс Сибирь — 2019» — в нём приняли участие 9 красавиц со всего Сибирского федерального округа. Победительницей стала участница из Красноярска Чечейген Седенсот — теперь ей предстоит поехать на конкурс «Мисс и мистер альма-матер» в Кызыл. 


Как рассказал корреспонденту НГС организатор конкурса и президент тувинского землячества в Новосибирске Аян Саая, в этом году конкурс проводится уже в 15-й раз. 


«"Мисс Сибирь" проводится не каждый год у нас. Последний раз проводили в 2014 году, вот и проводится сейчас. Все участницы — титулованные, они все из разных городов. Все тувинки — представляют свои города, свои землячества. У них сначала проводится свой конкурс, победительница получает путёвку на "Мисс Сибирь". После этой победы у нас в Кызыле ещё проходит «Мисс и мистер альма-матер"», — сообщил организатор конкурса Аян Саая. 


За победу боролись красавицы из Новосибирска, Улан-Удэ, Кызыла, Барнаула, Красноярска, Екатеринбурга, Кемерова, Омска и Томска. 


Новосибирск на конкурсе представляла Мила Очур, студентка Сибирского университета потребительской кооперации юридического факультета.


Мила Очур представляла город Новосибирск — ей не удалось получить главный титул конкурса
Мила Очур представляла город Новосибирск — ей не удалось получить главный титул конкурса


В марте в Новосибирске состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Миссис Новосибирск International — 2019». Победительницей конкурса стала мама четверых детей Марина Бычкова — ей вручили кольцо с бриллиантами и изумрудом.


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