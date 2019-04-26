Город симулянтов: ГИБДД наказала 2 тысячи лжеинвалидов

Нарушители заплатили по 5 тысяч рублей за стоянку на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте разрешена только с жёлтым спецзнаком, как на лобовом стекле этого Mercedes

С начала 2019 года сотрудники новосибирской автоинспекции наказали около 2 тысяч водителей за незаконную стоянку на инвалидных местах.







«В Новосибирской области сотрудниками ГИБДД за нарушение правил стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ) за I квартал 2019 года к административной ответственности привлечено 1947 водителей», — уточнила НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.







По данным полиции, за весь 2018 год под наказание попали 7580 водителей. Все они получили штраф в 5 тысяч рублей, многие заплатили за эвакуацию автомобиля.





Ранее НГС провел собственное расследование и узнал, как владельцы люксовых автомобилей покупают жёлтый инвалидный знак и пользуются специальными местами парковок.