Город симулянтов: ГИБДД наказала 2 тысячи лжеинвалидов
Нарушители заплатили по 5 тысяч рублей за стоянку на инвалидном месте
С начала 2019 года сотрудники новосибирской автоинспекции наказали около 2 тысяч водителей за незаконную стоянку на инвалидных местах.
«В Новосибирской области сотрудниками ГИБДД за нарушение правил стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ) за I квартал 2019 года к административной ответственности привлечено 1947 водителей», — уточнила НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
По данным полиции, за весь 2018 год под наказание попали 7580 водителей. Все они получили штраф в 5 тысяч рублей, многие заплатили за эвакуацию автомобиля.
Ранее НГС провел собственное расследование и узнал, как владельцы люксовых автомобилей покупают жёлтый инвалидный знак и пользуются специальными местами парковок.